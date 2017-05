„Besserstellung von Schulleitern längst überfällig“

Lüdenscheid - 527 Schulleiterinnen und Schulleiter aus dem Grund- und Hauptschulbereich im Regierungsbezirk Arnsberg werden rückwirkend zum 1. Januar in die Besoldungsstufen A14 beziehungsweise EG 14 eingruppiert. In Lüdenscheid dürfen sich insgesamt elf Schulleiter über die Höhergruppierung freuen.

Die Konrektoren sind davon jedoch nicht betroffen. Mit der im April 2017 verabschiedeten Höhergruppierung von Schulleitern der Grund- und Hauptschulen werden diese nun ihren Kollegen an anderen Schulformen gleichgestellt. Regierungspräsidentin Diana Ewert händigte bereits die ersten neuen Verträge aus, darunter an Thomas Lammers, Schulleiter der Hauptschule Stadtpark. „Die Leitung einer Grund- oder Hauptschule erfordert echte Managementqualitäten“, so Diana Ewert und ergänzt: „Das Verantwortungsspektrum ist in den letzten Jahren rasant gestiegen, mit der jetzt umgesetzten Nachbesserung der Bezahlung wird dieser Verantwortung Rechnung getragen. Dies ist zugleich ein gutes Zeichen der Wertschätzung für alle Schulleiterinnen und Schulleiter.“

Von den neuen Eingruppierungen profitieren im Bereich der Hauptschulen 22 verbeamtete Schulleiterinnen und Schulleiter und sieben Tarifbeschäftigte im Regierungsbezirk. Bei den Grundschulleiterinnen und -leitern betrifft die Änderung im Beamtenverhältnis 470 Lehrkräfte und 28 Tarifbeschäftigte.

„Wir begrüßen die Höhergruppierung von Schulleitern ganz außerordentlich“, sagte dazu Eva Schmitz-Beuting, Vorsitzende des Ortsverbands der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. „Wir müssen dazu aber auch bemerken, dass die Besserstellung von Schulleitern eine längst überfällige Maßnahme war angesichts der zahlreichen nicht besetzten Schulleiterstellen, bei denen die bisherige Besoldung in keinem Verhältnis zum stetig gewachsenen Aufgabengebiet stand. Nun bessert die Landesregierung endlich nach.“

Inwieweit sich dies nun auf mögliche Bewerbungen auf eine Schulleiterstelle auswirkt, bleibt abzuwarten. „Allein die Höhergruppierung wird meiner Meinung nach nicht dazu führen, für unsere Region leichter einen Schulleiter zu finden“, erklärte Schulrätin Christa Sacher. Dies hänge nicht zuletzt auch mit dem umfangreichen Bewerbungsverfahren zusammen, das von der Qualifizierungsmaßnahme über das Eignungsfeststellungsverfahren bis zur endgültigen Anstellung eineinhalb Jahre Vorlauf benötige. In Lüdenscheid sind derzeit alle Grundschulleiterstellen besetzt – mit Ausnahme der Westschule. Die Grundschule Parkstraße wird zudem kommissarisch geleitet. „Für die Leitung einer kleinen Grundschule ist die Höhergruppierung auf A14 sicher ein Anreiz, aber es gibt eben keine Differenzierung zur Leitung einer großen Grundschule.“ - kes