Mit Allrad: Besonderes neues Feuerwehr-Fahrzeug für den Katastrophenfall

Geländetauglich und 272 PS stark

+ © Prillwitz Landrat Thomas Gemke (links) überreichte den symbolischen Fahrzeugschlüssel an Philip Schröder, Löschzugführer des Löschzuges Homert. © Prillwitz

Umfangreich ausgestattet, geländetauglich und 272 PS stark: Der Fuhrpark der Lüdenscheider Feuerwehr ist am Dienstag um ein modernes Löschfahrzeug für den zivilen Katastrophenschutz im Märkischen Kreis erweitert worden. Bei der symbolischen Schlüsselübergabe in der Feuer- und Rettungswache am Dukatenweg bedankte sich Landrat Thomas Gemke beim Bund, der die Beschaffung des Fahrzeugs finanziert hat.