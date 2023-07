Besonderes Betreuungsangebot in Lüdenscheid ab September

Von: Leon Malte Cilsik

Das Haus St. Josef eröffnet eine neue Wohngruppe in Gevelndorf. Die Besonderheit: Das Betreuungsangebot soll auch für jüngere Kinder geeignet sein.

Lüdenscheid – Es ist ein Betreuungsangebot, das eine bestehende Lücke in Lüdenscheid schließen soll: In der neuen Wohngruppe Hüttenberg des Haus St. Josef in Gevelndorf sollen ab September auch jüngere Kinder unter 6 Jahren unterkommen können. Und das sogar in einem Neubau, der exakt auf die Bedürfnisse der Kinder und Betreuer zugeschnitten ist.

„Der Bedarf besteht in Lüdenscheid definitiv – in der Regel können in Wohngruppen nur Kinder ab 6 Jahren unterkommen, der Aufwand wird für die Betreuer sonst zu groß“, sagt die stellvertretende Einrichtungsleiterin Sarah Wimmer und bezieht dabei auch die sechs bereits bestehenden Wohngruppen des Haus St. Josef in Lüdenscheid mit ein.

Die neue Wohngruppe vom Haus St. Josef grenzt an die im vergangenen Sommer eröffnete Kita in Gevelndorf an. Noch läuft der Innenausbau. © cilsik

Der eigens dafür entworfene Neubau in Gevelndorf soll dabei nun zumindest teilweise Abhilfe schaffen: Erklärtes Ziel ist es, Kindern zwischen 4 und 10 Jahren und ihren Familien in schwierigen familiären oder sozialen Situationen eine vorübergehende Wohnform zu bieten und sie bei der „Perspektiventwicklung“ zu unterstützen.

Besonderes Betreuungsangebot in Lüdenscheid: Neubau genau auf Bedürfnisse der Kinder zugeschnitten

„Diese Altersgruppe bietet sich an, speziell mit der Kita direkt nebenan, die wir im vergangenen Jahr eröffnet haben“, sagt Wimmer. Doch nicht nur ihre Lage zeichne die neue Wohngruppe aus: Sechs Kinderzimmer und abgetrennte Bereiche für die Betreuer – mindestens eine Person wird ständig vor Ort sein – und eventuell zu Besuch kommende Eltern sollen das Zusammenleben so angenehm wie möglich machen.

Sarah Wimmer (rechts) besichtigte mit den Erzieherinnen Fatima Demir, Britta Müller und Sabine Lengelsen-Wagner (von links) den Fortschritt der Arbeiten. © Cilsik, Malte

Bei der genauen Raumaufteilung wurden auch einige der künftigen Erzieherinnen und damit zumindest zeitweise Bewohnerinnen der Wohngruppe einbezogen.

„Uns war neben den Rückzugsorten für die Kinder besonders ein offener und heller Wohn- und Spielbereich sowie eine ausreichend große Küche mit Essmöglichkeiten wichtig“, erklärt die Erzieherin Sabine Lengelsen-Wagner, die diese Möglichkeit der inhaltlichen und konzeptionellen Mitgestaltung sehr schätzt.

Besonderes Highlight des Neubaus: Der Wohnbereich soll nach oben offen und so mit dem darüberliegenden Stockwerk, auf dem sich die Kinderzimmer befinden, verbunden bleiben.

Ein über die Öffnung gespanntes „Spielplatznetz“ soll dabei einerseits für Sicherheit sorgen, die Fläche aber gleichzeitig für die Kinder nutzbar machen – „etwa zum Lesen und entspannen“, wie sich Lengelsen-Wagner vorstellen kann.

Besonderes Betreuungsangebot in Lüdenscheid: Erzieherinnen gesucht

„Noch steht nicht fest, welche Kinder hier im September einziehen werden – meist handelt es sich dabei um akute Fälle, die für uns im Voraus nicht planbar sind“, sagt Wimmer. Das Haus St. Josef kooperiere dabei eng mit dem städtischen Jugendamt. „Die Anfragen werden aber wohl leider nicht lange auf sich warten lassen, sodass wir noch nach weiteren erfahrenen Mitarbeitern für unsere neue Wohngruppe suchen.“ Die Mindestqualifikation sei hierfür Erzieher oder Heilerziehungspfleger.

Auch Bereitschaftspflegefamilien, die übergangsweise bereit sind, speziell Kinder unter 6 Jahren aufzunehmen, würden händeringend gesucht. Weitere Informationen und Kontaktdaten gibt es unter www.haus-sankt-josef.de.

