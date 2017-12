Besondere Führung am Jahresende im Geschichtsmuseum

Lüdenscheid - Zum Jahresausklang lädt Dr. Eckhard Trox, Leiter der Museen der Stadt, für den morgigen Samstag zu einer besonderen Führung durch die aktuelle Mittelalter-Ausstellung im Geschichtsmuseum an der Sauerfelder Straße ein. Beginn ist um 16 Uhr.

Angesichts des Jubiläumsjahres der Stadt, das am 1. Januar beginnt, möchte er zum Abschluss des alten Jahres im Rahmen einer inhaltlich deutlich erweiterten Führung nicht nur auf das Mittelalter eingehen, sondern auf die vergangenen 750 Jahre insgesamt zurückblicken.

Um Veränderungen deutlich zu machen, wird er unter anderem die Stadtmodelle miteinbeziehen, die im Geschichtsmuseum ausgestellt sind. Aus der Sicht des Historikers und Museumsleiters möchte er insbesondere auf die aus den vergangenen Jahrhunderten überlieferten Objekte eingehen und erläutern, was davon aus welchen Gründen bedeutsam für die Stadt- und Regionalgeschichte ist.

Gleichzeitig will er versuchen, die Frage zu beantworten, warum die Überlieferung von Dingen aus den frühen Jahrhunderten in und um Lüdenscheid vergleichsweise spärlich ist und was das für die Arbeit im Geschichtsmuseum bedeutet. Der Museumsleiter will außerdem darauf eingehen, warum „die zugegebenermaßen bedeutsame Knopfsammlung allein nicht mehr ausreicht, wenn neue Fragestellungen zur Geschichte von Stadt und Region aufgeworfen werden müssen und neue Interpretationen nötig sind.“

Mit vielen Informationen, aber auch humorig möchte Trox auf den Jahreswechsel einstimmen, der für die Stadt Lüdenscheid einen Aufbruch in das neue Vierteljahrhundert bedeutet. Dazu will er einige Prognosen für die nächsten 50 Jahre wagen, indem er aus der Perspektive des Historikers Schlüsse aus der jüngeren Vergangenheit für die nähere Zukunft ziehen möchte.

Am Ende der Führung, die sich besonders an ältere Jugendliche und Erwachsene richtet, wird ein Getränk gereicht, um bereits auf das neue Jahr anzustoßen – denn für 2017 schließt das Museum seine Pforten am Samstagabend. Ab Mittwoch, 3. Januar, ist wieder von 11 bis 18 Uhr geöffnet.

Erwachsene zahlen für die Sonderführung 5 Euro, Kinder 2,50 Euro.