SPD beseitigt Leerstand in der Altstadt - zumindest bis Ende Oktober

+ © Schmidt Das Büro an der Freiherr-vom-Stein-Straße. © Schmidt

Lüdenscheid – Die Lüdenscheider SPD zieht es in die Altstadt: Am Sonntag haben die heimischen Sozialdemokraten einen neuen Parteiraum an der Freiherr-vom-Stein-Straße offiziell eröffnet.