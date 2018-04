Stadtmarketing beantragt nur vier verkaufsoffene Sonntage

Einen verkaufsoffener Sonntag mit einer „Lüdenscheider Autoschau“ wie hier zuletzt vor zwei Jahren soll es nach Vorschlag der Lüdenscheider Stadtmarketing GmbH (LSM) am 6. Mai geben. Gleichzeitig findet das „Streetfood Festival“ statt.

Lüdenscheid - Pro Jahr sind acht verkaufsoffene Sonntage erlaubt. Die Lüdenscheider Stadtmarketing GmbH beantragt lediglich vier. Hier steht, welche.

Eine entsprechende Beschlussfassung der Verwaltung liegt dem Rat (Montag, 17 Uhr im Ratssaal) zur Abstimmung vor.

Diese Anzahl stelle einen Kompromiss zwischen den Interessen des Einzelhandels einerseits und den Gewerkschaften und Kirchen andererseits dar. Die Gewerkschaft Verdi bleibt dagegen bei ihrer ablehnenden Haltung.

Laut Verwaltung soll an den vier Sonntagen zeitgleich eine Veranstaltung stattfinden, die der neuen „Eventkultur“ entgegenkomme. Den Besuchern sollen neben einem Einkaufserlebnis auch ein weiteres zusätzliches Event geboten werden. Als Veranstalter der verkaufsoffenen Sonntag tritt jeweils die LSM auf.

Folgende Termine werden vorgeschlagen:

6. Mai: „Lüdenscheider Autoschau“ zusammen mit einem „Streetfood-Festival“

Die beiden ersten Programmpunkte lockten zum Teil Besucher weit über die Lüdenscheid hinaus an. Die beiden parallel stattfindenden Weihnachtsmärkte rahmten die Innenstadt ein, und der Weihnachtsmarkt in der Oberstadt habe sich im vergangenen Jahr als ein Besuchermagnet erwiesen, begründet die Verwaltung die Schwerpunkte.

Die verkaufsoffenen Sonntage seien ein geeignetes Mittel, um den Einzelhandel zu stärken, heißt es weiter. Gerade in Zeiten, in denen der Online-Handel schon länger stärker wachse als der stationäre Handel, seien die vier Sonntage wichtig. Nicht zuletzt seien in der Innenstadt auch viele Arbeitsplätze und Ausbildungsberufe vertreten, die die wirtschaftliche Prosperität vor Ort unterstützten.

Unterm Strich überwiege das öffentliche das schutzwürdige Interesse an einem arbeitsfreien Sonntag, der der seelischen Erbauung diene.

Verdi gegen verkaufsoffene Sonntage

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi bleibt auch angesichts geänderter Rahmenbedingungen bei ihrer ablehnenden Haltung gegenüber den verkaufsoffenen Sonntagen. In einer Stellungnahme heißt es:

„Wir bleiben bei unserer Rechtsauffassung, dass die richterliche Rechtssprechung umzusetzen ist und werden daher auch weiterhin alle rechtlichen Möglichkeiten nutzen, verkaufsoffenen Sonntage zu unterbinden.“ Die Freigabe von Sonntagsöffnungen ohne konkreten Anlass sei mit der Verfassung nicht vereinbar.

Verdi beruft sich auf eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 1.12.2009, wonach an Ausnahmen von der gesetzlichen Sonn- und Feiertagsruhe hohe Anforderungen zu stellen seien. Die Zulassung von Sonntagsöffnungen könne nur in Abwägung anderer Rechtsgüter mit gleich- oder höherwertigem Verfassungsrang erfolgen. Ein von der Landesregierung vermutetes „öffentliches Interesse“ als Maßstab reiche nach Verdi-Einschätzung nicht aus.