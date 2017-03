Beschluss über Neubau der Musikschule erst im Rat

Lüdenscheid - Norbert Adam (CDU) machte den Anfang, und die anderen Fraktionen folgten am Mittwochabend Abend in der gemeinsamen Sitzung der Ausschüsse Stadtplanung und Umwelt, Bau- und Verkehr sowie Schule und Sport seinem Wunsch, über die Umsetzung des Siegerentwurfs zum Neubau der Musikschule des Trierer Büros WW+ noch einmal parteiintern zu beraten. Am 3. April soll abschließend im Rat darüber abgestimmt werden. Der Beschlussvorschlag der Verwaltung sieht, wie berichtet, vor, den Neubau nach den Vorstellungen des Architekturbüros umzusetzen.

Besonders Fragen nach den Kosten und in der Vorlage angedeuteten möglichen Überschreitungen bestimmten die Diskussion. Martin Bärwolf, Fachbereichsleiter Planen und Bauen, betonte, der Kostendeckel von 6,1 Millionen Euro werde eingehalten. Die 10-prozentigen Kostenüberschreitungen bei zwei von sechs Posten könnten durch Einsparungen in diesen beiden Bereichen oder den anderen vieren wieder ausgeglichen werden. In der jetzigen Vorentwurfsplanung sei eine detaillierte Kostenplanung jedoch noch nicht darzustellen. ‘ Bericht folgt