Lüdenscheid nimmt den Kampf gegen die Vermüllung auf

Lüdenscheid - Die Anträge der CDU-Fraktion zur Müll-Überwachung und Prüfung der Möglichkeiten der Abfallentsorgung sind vom Rat einstimmig verabschiedet worden.

Dabei ging es unter anderem um die Erweiterung der STL-App (Stadtreinigungs-, Transport- und Baubetrieb Lüdenscheid) und die Einrichtung einer Hotline zur Meldung illegaler Müllkippen sowie um die Eintragung der Sammelstellen in Google Maps.

Außerdem soll geprüft werden, ob öffentliche Sammelstellen auf private Grundstücke verlagert werden können, und an ausgewählten städtischen Müllsammelstellen soll es künftig eine Videoüberwachung geben.

Trotz der vielen öffentlichen Diskussionen in den vergangenen Wochen habe sich die Situation an den Wertstoffsammelstellen nicht verbessert, sagte Bernd Schildknecht (SPD), der dem Werksausschuss des STL vorsitzt. Die Maßnahmen seien deshalb notwendig, „sonst werden wir im Müll versinken“. Die „Vermüllung“ passiere meistens abends und nachts. „Wir brauchen eine spürbare Verbesserung für den Bürger.“

Umgang mit Müll-Beschwerden

Bereits im April hatte die Verwaltung mehrere Anfragen der CDU und des Ratsherrn Fabian Ferber (SPD) zu dem Thema erhalten, die sie am Montag beantwortete. Dabei geht es um das erhöhte Abfallaufkommen und die damit verbundenen Anforderungen an die Mitarbeiter des STL, um illegale Müllentsorgung und den Umfang der Sanktionen sowie um die Bearbeitung von Müllbeschwerden.

Tatsächlich habe sich die Papiermenge in Lüdenscheid seit 1999 und bis 2017 nur wenig erhöht: von 5143 auf 5253 Tonnen, teilte die Verwaltung mit. Dabei sei zu berücksichtigen, dass sich die Einwohnerzahl in Lüdenscheid seitdem um knapp 10.000 reduziert habe. Es seien in der Vergangenheit wenige Wertstoffsammelstellen hinzu gekommen, 96 gebe es derzeit. Die Einrichtung weiterer Stellen sei aber nicht erforderlich; allerdings gebe es Überlegungen, den Leerungsrhythmus zu erhöhen.

Unterstützung für das Ordnungsamt

Die Sammelstellen werden bereits regelmäßig, auch in den Abendstunden, von Mitarbeitern des STL kontrolliert, teilte die Verwaltung weiter mit.

Um ordnungsbehördlich besser eingreifen zu können, gebe es Überlegungen, den Fachdienst Öffentliche Sicherheit und Ordnung personell zu verstärken, und der STL habe Kontakt zu einem Wachdienst für nächtliche Überwachung aufgenommen.

In jedem Fall gebe es ein Ermittlungsverfahren, sobald ein Hinweis auf einen möglichen Verursacher vorliege. Das gelte für illegale Müllentsorgung, wilde Müllkippen und Sperrmüll auf öffentlichen sowie privaten Flächen. Den Verursachern drohe ein Bußgeld, im Zweifel werde der Hauseigentümer in die Pflicht genommen.