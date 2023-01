Persönlicher Kontakt besser als nur Internet

Großer Berufsschul-Infotag am Raithelplatz: BKT und GBBK bieten Beratung

Von: Susanne Kornau

Sie alle wissen aus eigener Erfahrung, wie wichtig es ist, zwecks Berufswahl früh in Kontakt mit den richtigen Ansprechpartnern zu kommen. Von links: Marius Sasse, Hanna Rittinghaus, Klara Schmidt, Chiara Vogel (Ausbildungsleitung bei Erco), Tufan Kartal und Katharina Baldt. © Susanne Kornau

Geballte Informationen im Doppelpack: Ob man sich nun eher für einen technischen oder einen sozialen Beruf interessiert: am 21. Januar können sich junge Menschen gemeinsam mit ihren Eltern in den Berufskollegs am Raithelplatz ein Bild von Ausbildungswegen und Perspektiven machen.

Lüdenscheid – Wieder einer dieser ersten Schritte, die man ohne Eltern nicht machen sollte: Wenn es um die Ausbildung geht, darum, was sich ein junger Mensch für seine berufliche Zukunft vorstellen kann, dann sind die Eltern eine wesentliche Hilfe und Unterstützung. Deshalb richtet sich die Einladung des Berufskollegs für Technik am Raithelplatz zum Schulberatungstag am Samstag, 21. Januar, 9 bis 13 Uhr, ausdrücklich auch an Eltern. Kombiniert mit einem Tag der offenen Tür, erhalten die Gäste Einblicke in die technischen Berufsfelder Metall, Elektro, KFZ, Bau und Information. „Die Verwurzelung von Theorie und Praxis im Doppelpack live erleben“ nennt Beratungstag-Organisator Marcus Kretschmer das. Oder anders ausgedrückt: „Wir möchten uns kümmern und Lebensläufe gestalten.“



Dass das funktioniert, davon können junge Menschen berichten, die über den Schulberatungstag ihren Weg gefunden haben. Zum Beispiel Tufan Kartal: „Ohne diesen Tag wäre es schwieriger gewesen, die Connection zu bekommen“, sagt er, der so Kontakt zu Phoenix Feinbau geknüpft hat. Er macht eine IT-Ausbildung zum Fachinformatiker digitale Vernetzung. Oder Marius Sasse, der nach der Ausbildung zum Feinwerkmechaniker nun seinen staatlich geprüften Techniker der Fachrichtung Maschinenbau macht und am Schulberatungstag mit der Firma Escha in Kontakt gekommen ist – eine Projektarbeit folgte.



Doch der Tag könne noch mehr, findet BKT-Schulleiter Matthias Lohmann: mit Klischees aufräumen und Angst vor Männerdomänen nehmen. Denn eine Entscheidung für den technischen Weg sollte nur den eigenen Stärken folgen. „Am Anfang hatte ich auch ein bisschen Bedenken“, erinnert sich Hanna Rittinghaus. Doch der Beratungstag sei sehr praktisch gewesen: „Ich habe das als Chance gesehen.“ Eine gewisse Aufgeregtheit habe sich schnell gelegt: „Alle waren super aufgeschlossen.“ Nun macht sie bei Busch-Jaeger eine duale Ausbildung als technische Produktdesignerin. Klara Schmidt macht Abi im Mai, setzt auf Maschinenbau und Technik und „voraussichtlich ein Studium“. Dass man persönlich mit den Lehrern sprechen kann, dass Azubis dabei sind und dual Studierende, fand sie sehr hilfreich: „Man bekommt die Erfahrung von innen heraus mit.“ Mitten im mittleren Schulabschluss steckt Katharina Baldt. Vielleicht wird sie dann Werkzeugmechanikerin – „das weiß ich aber noch nicht“. Auch für Unentschlossene können sich am 21. Januar Wege eröffnen.



Persönlicher Kontakt besser als nur Internet

Eine Aufgabe zum Beispiel für Chiara Vogel. Als Ausbildungsleitung bei Erco schätzt sie an Beratungstagen besonders, dass sie ihre Zielgruppe, junge Menschen mit Technikinteresse, trifft – „eine tolle Chance“. Für die Interessenten sei es „schöner und aufschlussreicher als das Internet“. Die einen fragen, die anderen erzählen: „Wie ist es denn wirklich, dieser Alltag?“



Und wie ist es denn nun wirklich, mit Frauen in Noch-Männerdomänen? Drei Frauen und sieben Männer sind in der Klasse von Hanna Rittinghaus: „Es ist ein guter Zusammenhalt, ich fühle mich super wohl.“ Klara Schmidt nickt: Von 20 im Abi-Jahrgang sind vier Frauen. „Ich hatte ganz leichte Bedenken.“ Nun unternehme man viel gemeinsam. „Ähnliche Interessen sind wichtig“, findet sie. Das findet auch Marius Sasse. Er ist sehr zufrieden mit dem Zusammenhalt in der Klasse (zwei Frauen, 15 Männer), das zählt: „Es funktioniert einfach super.“

Nähere Infos auch unter www.berufskolleg-luedenscheid.de

Gertrud-Bäumer-Berufskolleg als „Karrierehelfer“

Das Gertrud-Bäumer-Berufskolleg am Raithelplatz versteht sich als „Karrierehelfer“: Auf welchen Wegen junge Menschen berufliche Ziele erreichen können, will man dort ebenfalls beim diesjährigen Schulberatungstag am Samstag, 21. Januar, 9 bis 13 Uhr, vorstellen. Bei der Gelegenheit präsentieren sich auch zahlreiche Aussteller sozialpädagogischer Berufe. Ist eine Entscheidung gefallen, können Anmeldungen bis zum 25. Februar online erfolgen. Auch alle schulischen Abschlüsse bis zum Abitur sind im Angebot, heißt es in der Mitteilung des GBBK.

Das GBBK bietet am Samstag, 21. Januar, in der Zeit von 9 bis 13 Uhr wieder seinen Schulberatungstag an. © Gertrud-Bäumer-Berufskolleg

Somit werde es viele Antworten auf die Frage geben, die sich vielen Schülern und Schülerinnen mit Erhalt der Halbjahreszeugnisse stellen dürften: „Wie geht es am Ende dieses Schuljahres weiter?“ Das Gertrud-Bäumer-Berufskolleg sei diesbezüglich ein „Alleskönner“, mache einerseits fit fürs Studium, biete andererseits auch denen Perspektiven, die bislang im Schulsystem wenig erfolgreich waren.



Das Team um Schulleiterin Ursula Wortmann-Mielke will jungen Menschen und ihren Eltern die vielfältigen Möglichkeiten des Gertrud-Bäumer-Berufskollegs präsentieren sowie mit Rat und Tat zur Seite stehen. „Um jungen Menschen, die in sozialen Berufen tätig sein wollen, direkt Einblicke und Kontaktmöglichkeiten zu bieten, haben wir zum ersten Mal namhafte sozialpädagogische Einrichtungen zum Beratungstag eingeladen“ betont Wortmann-Mielke. Man könne sich also direkt über Praktikums- oder Ausbildungsplätze informieren, Kontakte knüpfen und Einblick in die Arbeit unterschiedlicher Träger bekommen.



Neuerungen und Spezialisierungen

Zudem wird auf Neuerungen im Bildungsangebot des GBBK hingewiesen: Bei der Ausbildung zur Sozialassistenz gibt es im kommenden Schuljahr erstmals eine neue Ausrichtung mit dem Schwerpunkt Pflege. Damit könne eine Verkürzung der Ausbildung zur Fachpflegekraft erreicht werden, zugleich seien auch leichter Spezialisierungen möglich.



Einen großen Vorteil seiner Bildungsgänge sieht das Gertrud-Bäumer-Berufskolleg in der angebotenen Doppelqualifikation, dies bedeutet, dass Berufsabschlüsse, berufliche Grundbildung oder berufliche Kenntnisse und gleichzeitig alle allgemeinbildenden Schulabschlüsse – vom Hauptschulabschluss bis zum Abitur – erreicht bzw. nachgeholt werden können: „Dies macht das System der Berufskollegs zu einem Karrierehelfer für viele junge Menschen.“ In diesem Jahr sei vor allem das Angebot, die Allgemeine Hochschulreife zu erwerben, für viele Abgänger mit Fachoberschulreife/Qualifikation interessant, da Gymnasien wegen der Umstellung von G8 auf G9 oft keine Interessierten aufnehmen könnten.



Erstmals findet zudem in Lüdenscheid und am Standort Plettenberg eine Infomesse mit Vertretern sozialer Einrichtungen statt. Noch am Beratungstag ließen sich auch dort Praktikums- oder Ausbildungsplätze vor Ort finden.

Weitere Informationen gibt es telefonisch unter Rufnummer 0 23 51/ 9 66 32 01 (Montag bis Freitag, 8 bis 14 Uhr) oder im Netz (inklusive Anmeldeformular) unter www.gertrud-baeumer-bk. Anmeldungen für die einzelnen Bildungsgänge sind noch direkt bis zum 25. Februar online über www.schueleranmeldung.de möglich.