Realschüler bekommen Einblick in die Informatik

Pia Kilian (Mitte) ist die einzige Schülerin in der Informatik-Klasse von Lehrer Marcus Kretschmer (rechts) des Berufskollegs für Technik. Mit sieben Mitschülern brachte sie den Siebtklässlern der Theodor-Heuß-Realschule die Informatik näher.

Lüdenscheid - Was steckt hinter der Informatik? Diese Frage beantworteten acht Schüler des Berufskollegs für Technik (BKT) und Lehrer Marcus Kretschmer gestern an der Theodor-Heuß-Realschule.

Siebtklässler bekamen an vier Stationen einen Einblick in die Technik. „Das Produkt haben Schüler für Schüler entwickelt“, erklärt Kooperationsbeauftragter Kretschmer. Mit dabei waren auch die ehemaligen THR-Schüler Pia Kilian und Michael Pielesch, die die Mittelstufe der Informatik-Klasse besuchen.

An der ersten Station lernten die Realschüler, wie eine LAN-Verbindung aufgebaut wird. Wie eine Hardware-Komponente aussieht, erfuhren sie an dem zweiten Tisch. Dort durften sie einen Computer auseinander bauen.

Ums Löten ging es an Station 3. Einen Blick ins Elektrohandwerk bekamen die Jugendlichen an der vierten Station. Nach Anleitung der Berufsschüler stellten sie einen Schutzkontaktschalter her.

„Früher hat man mit den Vätern Dinge auseinander genommen“, erinnert sich Schulleiterin Christiane Langs-Blöink. „Das bricht heute weg.“ Die Schule habe daher die Verantwortung, den Schülern die Technik näher zu bringen und in ihnen eventuell das technische Verständnis zu wecken. Daher sei die Realschule auch Kooperationspartner des Berufskollegs für Technik.