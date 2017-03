Berufsschüler gegen Abschiebung: „Hauptsache, die beiden können bei uns bleiben!“

Lüdenscheid - Die fünfte Stunde ist gelaufen, auf dem Schulhof glimmen die Pausenzigaretten. Malte Willms, Schülersprecher am Gertrud-Bäumer-Berufskolleg (GBBK), wird nervös. Die LN-Redaktion, das Radio, ein Fernsehteam, ein Internet-Redakteur sind da. Wie viele seiner Freunde folgen seinem Aufruf, sich gegen die Abschiebung zweier armenischer Mitschüler aufzulehnen? Wie voll wird die Aula? Zehn Minuten später atmet der Lüdenscheider auf. „Halleluja! Es werden ja immer mehr!“

Rund 200 junge Leute füllen den größten Raum der Berufsschulen am Raithelplatz. Unter ihnen das von der Abschiebung bedrohte Geschwisterpaar, 17 und 19 Jahre alt. Die beiden wollen nicht mehr namentlich genannt, geschweige denn fotografiert werden. Die Angst vor weiteren Repressalien nach einer möglichen Rückreise in das fast 3800 Kilometer entfernte und autoritär regierte Land ist zu groß. Noch haben sie aber Zeit.

Denn Lehrer Michael Keylock war mit der Familie bei einem Kölner Rechtsanwalt. Malte Willms informiert seine Mitstreiter über das Ergebnis: „Es gibt einen Aufschub.“ Das sei noch kein Erfolg, ruft er in den Applaus der Berufsschüler. „Aber jetzt haben sie die Perspektive, sich aktiv einen Ausbildungsplatz zu suchen.“

Vom Erfolg der Suche und den Angeboten der heimischen Wirtschaft hängt das Schicksal der Familie ab. Willms: „Haltet euch vor Augen, wie das ist, wenn man den Brief kriegt, in dem steht, dass man dorthin zurück muss, von wo man vor Gewalt, Unrecht, Armut oder Krieg geflohen ist.“

Hier gehe es auch um die anderen Freunde der internationalen Förderklassen, die aus Afghanistan, dem Iran, Syrien oder eben Armenien geflohen sind. Und es gibt wieder Beifall, als der Schülersprecher ins Mikro sagt: „Wir leben Vielfalt, wir wollen eine Schule ohne Rassismus werden.“ Malte Willms kündigt eine Solidaritätsveranstaltung im Linken Zentrum am „Knapp“ an – und eine Demo gegen Abschiebung am Freitag auf dem Rathausplatz. Beides auch Anlässe, um Geld zu sammeln, denn: „Der Rechtsanwalt macht das ja nicht gratis.“

Aus dem Plenum kommen weitere Vorschläge für schulische und außerschulische Aktionen: Waffeln vor Supermärkten verkaufen, eine Petition verfassen, Kontakt zur Flüchtlingshilfe und zu Amnesty International aufnehmen oder per Facebook zu Spenden aufrufen – „Hauptsache, die beiden können bei uns bleiben!“.

Für Spenden und andere Unterstützung, vor allem für Ausbildungsangebote wenden sich Helfer per E-Mail an:

malte-willms@t-online.de oder mkeylock@t-online.de.