Mit Ilse und Werner nach Finnland

Der Kabarettist Bernd Gieseking stellte "Finne Dich selbst" vor.

Lüdenscheid – „Der Ostwestfale kommt wech – und nicht her. Und der isst auch seinen Teller auf – und nicht leer!“ Aber so unterschiedlich seien die Ostwestfalen und die Finnen eigentlich gar nicht, erklärte am Mittwochabend in der mit rund 160 Gästen gut besuchten Garderobenhalle des Kulturhauses der Kabarettist Bernd Gieseking dem Publikum.