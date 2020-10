Diese Spitzen-Künstler machen trostlose MK-Fassaden bunt

Kräftige Farben in grün und leuchtendem Gelb und eine rasante Geschwindigkeit: Ende vergangener Woche wurde die Wand auf dem Adler-Parkplatz zur Freiherr-vom-Steinstraße hin für das Künstler-Duo Low Bros präpariert. Bereits gestern Mittag konnten sich Passanten ein gutes Bild von dem machen, was das Hamburger Street-Art-Duo auf die Wand bringt.

Lüdenscheid - „Paint the Wall“ nimmt Gestalt an. Geplant ist neben den Street-Art-Kunstwerken auch ein Pop-Up-Store an der Wilhelmstraße (Optik Aberle). Dort soll, sofern es die Coronaschutzverordnung zulässt, ein Ort für Begegnungen geschaffen werden – zwischen den Künstlern, den Organisatoren und allen, die sich für Street-Art begeistern können.

„Die Street-Art-Artists sind international bekannte Künstler. Die würde man sonst gar nicht kriegen“, sagt Matthias Czech, Vorsitzender des Vereins Willi & Söhne. Gemeinsam mit dem Lüdenscheider Stadtmarketing setzen Willis Söhne mit „Paint the Wall“ eine Vision für Lüdenscheid um. Die Pandemie spielte ihnen bei der Vorbereitung in die Hände – viele der Street-Art-Künstler können derzeit nicht im Ausland arbeiten.

Christoph und Florin Schmidt aus Berlin haben sich in der Street-Art-Szene unter ihrem Pseudonym Low Bros einen Namen gemacht. Seit 2011 sind sie aktiv in der Szene. Ursprünglich aus Hamburg und heute in Berlin ansässig, gehören sie inzwischen zu den ganz Großen der urbanen Kunst. Ihre Wandgemälde (Murals) haben einen poppigen Anstrich, die Brüder kombinieren Figuren mit geometrischen Elementen. Zwei- und dreidimensional bringen die beiden Berliner, die schon seit Ende letzter Woche in Lüdenscheid sind, farbenfrohe Bilderwelten auf vormals trostlose Fassaden. Die einzige Motiv-Vorgabe der Initiatoren der Aktion lautete: Kindern gehört die Zukunft.

Ein weiteres Mural entsteht an der unteren Thünentreppe. Dort wird der Lüdenscheider Street-Art-Künstler Davis Pahl, in der Street-Art-Szene unter seinem Labelnamen Fuchs+Rabe bekannt, arbeiten. Der 32-Jährige arbeitet als Grafik-Designer. Spezialisiert hat er sich auf das Malen von Menschen. Kunstwerke entstehen in den nächsten Tagen auch an der Moskop-Fassade an der Knapper Straße, am Schubidu (Winkelgasse) und im Schatten der Parkpalette, dort, wo früher das Café Eigenart war.