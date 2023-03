Berliner Kissen und Zebrastreifen für den Wehberg

Im Olpendahl – in Höhe der Grundschule und der Einmündung des Fußwegs vom Breitenfeld – sollen zwei Berliner Kissen eingebaut und ein Zebrastreifen angelegt werden. © Sebastian Schmidt

Das konnte man erwarten: Bei der Stadtteilkonferenz Wehberg war am Donnerstag die erhöhte Verkehrsbelastung im Viertel – ausgelöst bekanntlich durch die Sperrung der Rahmedetalbrücke – das dominierende Thema. Christian Hayer vom städtischen Fachdienst Verkehrsplanung und -lenkung hatte für die Bürgerrunde auch Zahlen parat.

Lüdenscheid – So betrage der tägliche Durchfluss im Olpendahl derzeit rund 6400 Fahrzeuge – trotz inzwischen erfolgter Ausweisung als Anlieger-Gebiet. Vor der Brückensperrung seien es 4400 Autos gewesen. Ein spürbarer Sprung also. Allerdings sieht Hayer dieses Verkehrsaufkommen durchaus noch im Normbereich, auch für eine Anliegerstraße.

Dennoch: Viele Anwohner fühlen sich durch diese Dimensionen gestört, mitunter auch gefährdet – längst nicht jeder Fahrer hält sich an die im Olpendahl geltende Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 Kilometern pro Stunde. Daher verkündete Hayer an diesem Abend auch eine Reihe von Maßnahmen zur Abmilderung der Lage. Diese sind entweder schon in Kraft oder sollen im zweiten Quartal dieses Jahres verwirklicht werden.

Es gab einigen Gesprächsbedarf: Rund 30 Besucher waren zur Stadtteilkonferenz Wehberg in der CVJM-Begegnungsstätte „Audrey’s“ erschienen. © Sebastian Schmidt

Die wichtigste davon laut Hayer: Die Installierung von Berliner Kissen – also von Straßenaufpflasterungen zur Geschwindigkeitsdämpfung – auf Höhe der Wehberger Grundschule, da, wo auch der Fußweg vom Breitenfeld ins Olpendahl mündet. Dort soll auch ein Zebrastreifen entstehen, der den Fußgängern Vorrang einräumt. Beide Maßnahmen sollen die Sicherheit auf dem Straßenabschnitt steigern. Die bestellten Berliner Kissen seien inzwischen eingetroffen, so Andreas Fritz, Leiter des Stadtreinigungs-, Bau- und Transportbetriebs Lüdenscheid (STL), der den Einbau übernimmt. Der STL soll im Olpendahl außerdem Pflanzkübel zur Verkehrsregulierung versetzen. Bereits aufgestellt sind zwei Piktogramme, spezielle Schilder, die per Leuchtziffern den Autofahrern ihre jeweilige Geschwindigkeit anzeigen. Dazu gebe es regelmäßige Polizeikontrollen zwecks Einhaltung der Anlieger-Regel.

Manchem reicht aber auch dieses Bündel an Aktionen noch nicht. So schlug Anwohner Martin Powierski vor, im Olpendahl auf Teilstrecken ein nächtliches Durchfahrtsverbot zu erlassen. Kaum einer im Saal indes konnte sich für diesen Vorstoß erwärmen. Verkehrsplaner Christian Hayer: „Ich glaube nicht, dass das realisierbar ist. Aber wir können die Idee mal mitnehmen.“ Verhalten optimistisch zeigte sich Konferenzleiter Jochen Baudis von der Interessengemeinschaft Wehberg. Kritik sei derzeit nicht zielführend: „Wir warten jetzt ab, bis die Maßnahmen umgesetzt sind und schauen, welche Wirkung sie haben.“

In gewissem Sinne Wirkung entfaltet hat derweil der Enforcement Trailer im Olpendahl. Seit seiner Aufstellung am 3. März habe er 2600 Verstöße gegen die Tempo-30-Regelung fotografiert, weiß Frank Ruffer vom Lüdenscheider Ordnungsamt. Oft seien es aber nur recht geringe Überschreitungen der Geschwindigkeit gewesen. Was denn mit „den 100 000 Euro“ geschehe, die auf diese Weise im Monat zusammenkämen, wollte ein Anwohner wissen. Antwort Ruffer: „Die fließen in den städtischen Haushalt.“