Hendrik Wüst, das Land und der Bund

Bericht aus Düsseldorf: Keine Antworten auf die wirklich spannenden Fragen

Von: Thomas Machatzke

Warum wurde die Umsetzung des Neubaus nicht rechtzeitig umgesetzt? Die Frage bleibt unbeantwortet. © Cedric Nougrigat

Das Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes hat sich zur Aktenlage im Falle der Talbrücke Rahmede in einem Bericht geäußert. Der Erkenntnisgewinn ist überschaubar.

Lüdenscheid – Die Diskussionen um die Talbrücke Rahmede, die am Mittwoch auch wieder den Verkehrsausschuss des Landtags beschäftigten wird, scheinen längst in einer Endlosschleife immer wieder neu verpackt Altbekanntes aufs Tapet zu bringen. Das Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr hat nun einen Bericht zur „Akten- und Informationslage zur Sanierung und zum Ersatzneubau der Rahmede Talbrücke im Zuge der A45“ vorgelegt. Auch deshalb, weil diese Akten ja lange Zeit gar nicht mehr zu existieren schienen beim Land, nun aber eben doch.



Der Erkenntnisgewinn ist überschaubar. Minister Oliver Krischer (Grüne) erzählt im Bericht wortreich all das nach, was eigentlich bekannt ist. Vom Entwurf der grundsätzlichen Instandsetzung (2012) über das Verwerfen dieses Entschlusses zugunsten eines Ersatzneubaus (2014), der Zustimmung für die Vorzugsvariante des Ersatzneubaus (2016) bis hin zu den Brückenprüfungen in den Jahren 2017 und 2020.



Das alles ist konkret, aber bei den entscheidenden Fragen bleiben die Antworten unkonkret: Welche Personen und Amtsträger waren an der Entscheidung beteiligt, den Neubau zu verschieben? Hatte der damalige Verkehrsminister Hendrik Wüst davon Kenntnis, dass der Neubau der Rahmede-Talbrücke verschoben wird? „Aus den dem Ministerium bekannten Unterlagen geht hervor, dass Terminketten zur A45 lediglich an die aktuellen Projektfortschritte auf operativer Ebene durch den Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen angepasst wurden. Eine darüber hinausgehende aktive Verschiebung oder ein Stopp der Maßnahme ist nicht bekannt“, heißt es in der Antwort.



Hendrik Wüst, das Land und der Bund

Was hat Wüst gewusst, was hat Wüst entschieden? Tatsächlich bleibt die Frage, was der Ministerpräsident davon gehabt haben könnte, eigeninitiativ einen schnellen Neubau zu stoppen. Nach einer T-Online-Recherche gibt es zumindest eine Theorie: Das Verschleppen des Neubaus könnte damit zu begründen sein, dass das Land bei einem Bau nach dem Übergang der Verantwortung an die Autobahn GmbH und damit den Bund am 1. Januar 2021 die Kosten entsprechend an die neuen Verantwortlichen hätte weitergeben können. Nun macht es für die Bürger keinen Unterschied, aus welchem Steuertopf ein solches Projekt bezahlt wird. Ein Steuereuro ist ein Steuereuro. Für das Land aber eben durchaus.



Es ist indes nur eine Theorie, für die auch der Bericht des Ministeriums keine Anhaltspunkte liefert. Eine andere Möglichkeit ist, dass auf Sachebene schlichtweg eine Entscheidung getroffen worden ist, die sich im Dezember 2021 als fatal falsch herausgestellt hat. Aber abebben werden die Diskussionen deshalb wahrscheinlich auch nach diesem neuen Bericht des Ministeriums nicht.