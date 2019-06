Bergstadt soll für Radler attraktiver werden - erste Maßnahmen

Lüdenscheid - Lüdenscheid gilt als eine der fahrradunfreundlichsten Städte Deutschlands. Um sie dafür attraktiver zu machen, wollen Politik und Verwaltung etwas tun.

Geplant ist, ein Konzept zur Verbesserung des Angebots von Fahrradstellplätzen in der Innenstadt zu erarbeiten. Denn Radfahren soll auch in der Bergstadt attraktiver werden.

Dafür setzte sich die SPD-Fraktion in der jüngsten Sitzung des Rates mit einem entsprechenden Antrag ein. Den veränderte die FDP-Fraktion, wofür alle Ratsmitglieder schließlich stimmten.

Lüdenscheid ist fahrradunfreundlichste Stadt

Zu den Plänen gehören unter anderem zusätzliche Stellplätze an und in der Fußgängerzone. Vorgelegt werden soll das Konzept nach den Sommerferien. Das Radverkehrsforum am 4. Juli werde außerdem für eine Befragung der Radfahrer genutzt.