Bergstadt-Gymnasium Lüdenscheid feiert großes Sommerfest

Von: Björn Othlinghaus

Lüdenscheid – Das Sommerfest des Bergstadt-Gymnasiums ist in jedem Jahr ein echtes Großereignis. Waren laut Schätzung des stellvertretenden Schulleiters Dietmar Simon im vergangenen Jahr an die 1500 Gäste vor Ort, konnte auch die diesjährige Veranstaltung am Freitag an diesen großen Erfolg anknüpfen.

Dabei waren unter den Gästen einmal mehr nicht nur viele gegenwärtige Schülerinnen und Schüler des BGL mit ihren Familien, sondern auch zahlreiche Ehemalige anzutreffen.



Das Orga-Team, das aus zahlreichen Eltern bestand, hatte wieder ein umfangreiches Programm auf die Beine gestellt, das für jeden Gast gute Unterhaltung sowie kulinarische Highlights zu bieten hatte. Wer das Festgelände betrat, dem fiel gleich der Menschenkicker auf, der zur sportlichen Betätigung einlud. Hier traten unterschiedliche, spontan zusammengestellte Mannschaften gegeneinander an. Auch beim Volleyball und beim Tischtennis konnten sich die Besucherinnen und Besucher sportlich auspowern. Auf dem Schachfeld galt es dagegen, taktische Fähigkeiten zu schärfen. Kinder hatten beim Feuerroten Spielmobil von Marco Köhler, beim Kinderschminken oder am Zuckerwattestand ihren Spaß.



Dass die Schule auch in musikalischer Hinsicht viel zu bieten hat, zeigte sich an den Aufführungen der zahlreichen BGL-Musikensembles. Auf dem Schulhof zogen zunächst die Musikklassen des BGL, und zwar namentlich der 5er-, 6er- und 7er-Jahrgänge, die Aufmerksamkeit auf sich. Sie starteten mit ihrem Programm bereits kurz nach der Eröffnung des Events. Später am Abend präsentierten die Röhrenwerke einen großen Teil ihres elf Stücke umfassenden aktuellen Programms, das sie bereits im Rahmen eines separaten Konzertes Mitte März erfolgreich in der BGL-Pausenhalle gespielt hatten.



Ebenfalls ein voller Erfolg waren die Tanzvorführungen der Tanzgruppe der Klasse 6d sowie der Tanzgruppe von Lehrer Raoul Scheppat, die vor der Treppe auf dem Schulhof eine begeisternde Performance gaben.



Einen spannenden Wettbewerb lieferten sich die Schülerinnen und Schüler der 6. und 7. Jahrgänge im Rahmen der Präsentation „Freestyle Physik“ des naturwissenschaftlichen Zweigs der Schule, EFI (Entdecken, Forschen, Informieren). Bei „Freestyle Physik“ handelt es sich um einen NRW-weiten Wettbewerb, dessen schulischer Vorentscheid beim Sommerfest ausgetragen wurde. Verschiedene Gruppen von Schülerinnen und Schülern hatten zuvor jeweils eine ein Meter lange Brücke aus Schaschlik-Spießen und Gummibändern konstruiert und gebaut, die eine gefüllte Wasserflasche mit rund 700 ml Wasser tragen musste, ohne zusammenzubrechen. Erfüllten die Brücken diese Anforderung, wurden sie gewogen, um die Gewinnerinnen oder die Gewinner des Wettbewerbs zu ermitteln. Das Team mit der leichtesten Brücke, die dem Gewicht der Wasserflasche standhielt, war das junge Damen-Duo Jasmin Kanschuh und Saskia Graupner. Ihre stabil konstruierte Brücke wog lediglich 1,7 Newton. Die beiden dürfen nun am Landeswettbewerb von „Freestyle Physik“ teilnehmen.



Kunstinteressierte konnten sich schließlich bei einer Kunstausstellung der Jahrgangsstufen 5 bis Q2 in der Cafeteria inspirieren lassen und die dort ausgestellten Kunstwerke auch erwerben.



Wie schon im letzten Jahr sorgte tolles Sommerwetter für eine rundum gelungene Veranstaltung, die am Abend mit einer Disco im Kunstatrium endete.