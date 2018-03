BGL: Berglöwenkonzert macht musikalisch Freude und wirbt um Nachwuchs

In den Musikklassen der Jahrgangsstufe 7 spielen Schüler auf freiwilliger Basis. Dafür investieren sie eine Schulstunde pro Woche zusätzlich. Das BGL unterstützt ihr Engagement. Am Samstag spielten die 7er unter anderem die „Star Wars Saga“.

Lüdenscheid - Großes haben alle Beteiligten an mittlerweile elf Berglöwenkonzerten gestemmt: Am Samstag wurde dank der frischen Eintrittsgelder der Besucher in der ausverkauften Pausenhalle des BGL die Grenze von 40.000 Euro geknackt.

Je zur Hälfte flossen die Gelder Jahr für Jahr in soziale Projekte des Lionsclubs Lüdenscheid Medardus und in die erfolgreiche Arbeit der Bläserklassen des BGL.

Selten auch stieß die Fortsetzung des Berglöwenkonzerts auf so viel Skepsis beim Bauamt, das es seit einigen Jahren auch auf unproblematisch zu räumende Erdgeschosse abgesehen hat: Nach den Nutzungseinschränkungen für den Markt der Stadtbücherei und den gläsernen Mittelbau der städtischen Museen hätte es nun fast auch die BGL-Pausenhalle erwischt.

Selbst Schulleiter Dieter Utsch sah Anlass, die Besucher mit einem humoresken Brandschutz-Hinweis zu begrüßen: „Wir mussten die heißesten Stücke aus dem Programm nehmen“, erklärte er dem verblüfften bis amüsierten Publikum und warnte vor heißen Köpfen. Ulrich Cordt fügte die Grußadresse des Lions Clubs an.

Und dann folgte wieder jene einzigartige Leistungsschau, die den Weg der jungen Musiker von den Bläserklassen bis zu den fortgeschrittenen Ensembles zeigt.

Besonders beliebt waren dabei Filmmusiken: Die Musikklassen 6abc zeigten bei „More Themes from Harry Potter“ was sie bereits gelernt hatten, Die Musikklassen 7ab, in denen Schüler freiwillig das gemeinsame Musizieren weiterpflegen, zogen mit der „Stars Wars Saga“ nach. Richtig gut ist die Filmmusik zur Fantasy-Serie „Game of Thrones“. Das zeigte sich auch, als Footprints SL, die Bigband der Musikschule Lüdenscheid, zu Beginn ihres Auftritts eine Fassung für Blasorchester präsentierte.

Das machte Spaß – genauso wie Count Basie’s „The Second Time Around“, und Charles Mingus’ „Better Get Hit in your Soul“. Sängerin Fabienne Schoppmeier verstärkte die Bigband bei Norah Jones „Don’t know why“ und erfreute das Publikum mit ihrem Heimspiel. Wie so viele Musiker von Footprints SL war sie BGL-Schülerin.

Bandleader Thomas Wurth nutzte die Gelegenheit, um guten Nachwuchs zu werben: Denn auch Footprints SL verliert immer wieder gute Musiker an ein Musik- oder sonstiges Studium an ganz anderen Orten als Lüdenscheid. Einige kommen zum Footprints-Jubiläumskonzert am 22. Juni. Seit zehn Jahren gibt es die Bigband der Musikschule Lüdenscheid mittlerweile.

Nach der Formation „Just About 7“ fehlte nur noch ein Klangkörper: Last but not least traten die „rÖhrenwerke“ auf, das BGL-Schulorchester.