Berglöwenkonzert mit transnationalem Programm

Lüdenscheid - Alljährlich ist das Berglöwenkonzert eine wunderbare Leistungsschau der vielfältigen musikalischen Aktivitäten des Bergstadtgymnasiums, bei der die Überlegung eines vernünftigen Maßes und einer stärkeren Auswahl allerdings Jahr für Jahr keine Rolle spielt.

Hätten nicht eine Band und ein Sänger abgesagt, wäre am Samstagabend die Vier-Stunden-Marke in Sicht gekommen – inklusive zweier Pausen. Dass die Veranstaltung im Kulturhaus stattfand, bot die Chance für die Umsetzung einer guten Idee: In den Pausen traten zwei von Nikolai Förster geleitete Bands auf: Die „Firsters“ spielten lockeren Jazz, die „Mountain-CityBand“ Popmusik.

Das Konzert stand unter dem Zeichen von drei runden Geburtstagen: Zehn Jahre Berglöwenkonzerte, 100 Jahre Lions International und 40 Jahre Lions Club Lüdenscheid Medardus.

Wittener staunt über musikalische Fülle

Der Wittener „Löwe“ Carsten Anlauf staunte zu etwas vorgerückter Stunde über die musikalische Fülle: „In Bochum und Dortmund habe ich so ein Programm noch nicht gesehen. Lüdenscheid kann stolz sein, so eine Jugend zu haben.“

Berglöwenkonzert im Kulturhaus Zur Fotostrecke

Bürgermeister Dieter Dzewas hatte dem Besucher schon in seinen Begrüßungsworten geantwortet: „Zur Historie dieser Stadt gehört schon immer die Musik“, betonte er und freute sich über die transnationale Ausrichtung des Programms in Zeiten der Krise: „Es wäre schön, wenn die musikalische Sprache der internationalen Verständigung dienen würde.“

Der Weg der Bläserklassenschüler

Nach den Grußworten schlug die Stunde von Julia Pütz und Tobias Schwarz. Sie führten durch ein Programm, das den Weg der Bläserklassenschüler von den Anfängen über das Schulorchester „rÖhrenwerke“ bis zum Blasorchester zeigte.

Freude machte Steven Reinekes „Fate of the Gods“. Für ein bisschen Abwechslung zwischen all den Bläserensembles sorgten die MuP-Chöre der Oberstufe. „Musik praktisch“ boten sie mit Liedern von Silje Nergaard, Coldplay und Beyoncé.