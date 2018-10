Berglandklinik investiert in den Kreißsaalbereich

Lüdenscheid - Nach sechswöchiger Sanierung übergab die Berglandklinik ihren neu gestalteten Kreißsaalbereich offiziell seiner Bestimmung. Eine halbe Million Euro haben die Verantwortlichen für die Umbauten in die Hand genommen.

Im Nachgang einer Ausstellungseröffnung des Kreativkreises Kirchplatz zum Thema „Stimmungen“ hatten die Besucher Gelegenheit, die neuen Räume in Augenschein zu nehmen und einen Teil des Hebammenteams kennenzulernen.

Um „die Attraktivität des Hauses zu steigern und Stimmung zu schaffen“, wie Verwaltungsleiter Dr. Markus Metzger bei der Vernissage erläuterte, habe die Berglandklinik in den Umbau des Kreißsaalbereichs investiert.

Als „gut strukturierte Aktion“ bezeichnete er die sechswöchige Sanierungsmaßnahme, für die die Klinik eine halbe Million Euro in die Hand genommen hat. „Das war eine gute planerische Arbeit der Architekten“, lobte Metzger. Alle Oberflächen, Geräte, Einbauten, Elektroinstallationen und die Belüftung seien Teil der umfangreichen Sanierungsmaßnahme. Auch Veränderungen des Grundrisses – darunter die Schaffung eines Badezimmers für den Kreißsaal II – seien durchgeführt worden.

Der Empfangsbereich habe nicht zuletzt durch die Beleuchtung „etwas Einladendes, Fröhliches“ erhalten. Vorher sei der Bereich recht dunkel gewesen. In Absprache mit dem Gesundheitsamt sei der Kreißsaalbereich während der Sanierung auf die Stationen verlegt worden. Alle Erkenntnisse aus der bisherigen Arbeit seien in die Sanierung eingeflossen, um die Arbeit des Ärzte- und Hebammenteams zu erleichtern und den Gebärenden den Aufenthalt in der Klinik so angenehm wie möglich zu machen.

„Es sind Kleinigkeiten wie eine Sitzmöglichkeit im Wartebereich, die die Arbeit erleichtern.“ Hell und freundlich, mit großformatigen Blumenbildern hinter Glas in allen Räumen präsentiert sich der Kreißsaalbereich mit zwei Kreißsälen, Entspannungsbad mit Entbindungswanne, separatem Raum für CTG-Untersuchungen (Wehenschreiber), Hebammenzimmer und internem Raum für Medikamente sowie Stillzimmer und Wickelzimmer für die jungen Eltern.

„Die Wohlfühlatmosphäre war wichtig“, erläuterte Metzger. Durch den Umbau seien Rückzugsräume geschaffen worden. Für den Fall, dass Probleme bei der Geburt auftreten, ermöglicht ein direkter Zugang zum OP-Bereich schnelles Handeln. Auch ein Labor und eine Reanimationseinheit stehen den Ärzten, Schwestern und dem zwölfköpfigen Hebammenteam um Magdalena Kepa als leitende Hebamme zur Verfügung.

Noch ist nicht alles fertig. Kleinigkeiten wie Sprossenwände im Entspannungsbad fehlen. Von den Stationen, wo alles reibungslos lief, ist die Entbindungsstation am 21. September in die frisch sanierten Räume zurückgekehrt. 500 bis 600 Kinder kommen jährlich in der Berglandklinik zur Welt.