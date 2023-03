Für die Opfer: Musiker im MK wollen „Zusammenstehen“

Von: Björn Othlinghaus

Teilen

Erkan Besirlioglu und Christian Breddermann sind als Duo Breddermann mit dabei. © Othlinghaus

Die Benefizveranstaltung „Zusammenstehen – Hilfe überwindet Grenzen“ zugunsten der Opfer und Betroffenen des Erdbebens in der Türkei und Syrien, die von drei Mitgliedern der Band Gimme More, Michael Wirth, Ronald Krause und Almut Kückelhaus, sowie mit Unterstützung von Bernd Manthey (John Porno Band) organisiert wurde, ist verschoben worden.

Lüdenscheid - Ursprünglich war das Konzert mit heimischen Künstlern für Samstag, 18. März, im Kulturhaus geplant. An diesem Abend findet die „Heimathelden – Post Corona Edition“ statt, organisiert von Christian Breddermann. Beide Veranstalter hatten zuvor an unterschiedlichen Stellen abgeklärt, ob andere Veranstaltungen stattfinden, aber trotzdem nichts voneinander erfahren.

„Als es dann an die Öffentlichkeit drang, dass die Konzerte zur gleichen Zeit stattfinden sollten, waren einige sauer, die gerne beide Veranstaltungen besuchen wollten“, erklärt Michael Wirth. Also beschlossen beide Veranstalter, im gemeinsamen Gespräch die „Kuh vom Eis“ zu bekommen.



Sie haben sich geeinigt (von links): Christian Breddermann (Heimathelden), Michael Wirth, Almut Kückelhaus, Ronald Krause und Bernd Manthey . © Othlinghaus

Man wolle im Interesse aller Beteiligten und des Publikums aufeinander zu gehen, so Christian Breddermann. Das Ergebnis der Bemühungen: ein neuer Termin für das Benefizkonzert „Zusammenstehen“ am 1. April.

Als Folge der Verschiebung musste nun das Line-up bei der Kulturhausveranstaltung geändert werden, da einige Künstler am 1. April verhindert sind. Mit dabei ist nun nach wie vor die John Porno Band. Das Duo Breddermann, bestehend aus Christian Breddermann und Erkan Besirlioglu, ist ebenfalls beim Konzert am Start. „Wir wollten auf jeden Fall Michael Wirth und die anderen Verantwortlichen hinter dem Event mit unserem Auftritt unterstützen, denn die Anliegen beider Veranstaltungen sind gleichermaßen richtig und wichtig“, stellt Breddermann klar.



Als es dann an die Öffentlichkeit drang, dass die Konzerte zur gleichen Zeit stattfinden sollten, waren einige sauer, die gerne beide Veranstaltungen besuchen wollten.

Ferner konnte man für den 1. April Richard Hagel, Frontmann der renommierten Pee Wee Bluesgang, mit seiner eigenen Band Virgin von einer Teilnahme am Benefizkonzert für die Türkei überzeugen, ebenso wie die Wuppertaler Formation Celebrity Deaf Match, die eine Mischung aus Heavy Metal, Grunge und Hardrock im Gepäck haben. Die Firma Geier wird an diesem Abend für die Verpflegung sorgen.



In den Pausen wird zudem ein Film über die Hilfs- und Menschenrechtsorganisation Medico International gezeigt, die sich unter anderem in den Erdbebengebieten in der Türkei und Syrien engagiert und der die während des Konzertes gesammelten Spenden in vollem Umfang zugutekommen.