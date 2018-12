Kurios: Rock im Salon für einen guten Zweck

Lüdenscheid - Rock im Salon: Das wird am Samstag, 12. Januar, das Motto im Friseursalon Bubert am Graf-Engelbert-Platz sein. Yves Bubert lädt zu einem Benefizkonzert mit der heimischen Rockband Startblock ein. Alle Einnahmen des Abends kommen dem Verein Spielmäuse zu Gute. Die Band Startblock steht seit elf Jahren für eingängige Rocksongs mit deutschen Texten.

Damit nimmt eine Idee, die regelrecht vor Spiegel und Waschbecken geboren wurden wurde, Formen an, wie Yves Bubert erklärt. Er hatte schon länger vor, in seinem Salon ein Veranstaltung für einen guten Zweck durchzuführen. Als Startblock-Sänger Pascal Zimmer schließlich als Kunde auf einem Frisierstuhl des Salons saß, entwickelte sich im Gespräch die Idee zu dem Benefiz-Rockkonzert.

Dabei war Bubert vor allem wichtig, eine Institution zu finden, bei der das Geld „gut aufgehoben“ ist, wie er sagte. Dabei fiel die Wahl schließlich auf den Verein Spielmäuse und seine Kindertageseinrichtung am Danziger Weg. Deren Mitarbeiterin Sabine Romczykowski und Vereinsvorsitzende Karoline Kandler waren gestern bei der Präsentation von „Rock im Salon“ dabei und bedankten sich für das Engagement.

Geld werde an vielen Stellen benötigt, betonte Sabine Romczykowski. Spiel- und Bastelmaterial werde immer benötigt, aber auch die Lichtanlage und die sanitären Einrichtungen müssten dringend überholt werden. In der Außenanlage, die gerade erst ein neues „tolles Klettergerüst“ bekommen habe, sei das Törchen defekt. „Es gibt ganz viele Kleinigkeiten, die getan werden müssen, aber irgendwo kommt das immer den Kindern zu Gute“, sagte Sabine Romczykowski.

Als die Idee stand, hat Bubert noch etliche weitere Partner ins Boot geholt, um das Benefizkonzert zu einer vielfältigen Veranstaltung werden zu lassen. Die Technik kommt von Nicolas Leitgeb von Sound of Centuries. Die Werbung übernimmt Sven Parnemann von Nordwand digital. Patrick Jaeschke stellt die Ausstattung zur Verfügung. Essen gibt es vor der Tür am Food Truck von Soul Kitchen, für flüssige Nahrung sorgt Getränke Linnepe. Dank gilt auch der Stadtverwaltung für die Unterstützung bei den notwendigen Genehmigungen.

Ein Eintritt wird nicht erhoben. „Das Prinzip heißt: Pay what you want, zahl was du willst“, sagt Bubert. „Der Erlös wird 1:1 gespendet.“ Einlass ist ab 19 Uhr. Das Konzert beginnt gegen 20 Uhr.