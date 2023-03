Benefiz-Rockkonzert am Samstag mit Bühne auf der Kulturhausbühne

Von: Jutta Rudewig

Mit dabei sind Markus Hartkopf (Gitarre, Gesang) Daniel Hartkopf (Schlagzeug, Gesang) Ivo Rissone (Bassgitarre, Gesang) und Bernd Manthey. © Bernd Manthey

Sie stehen zusammen und hoffen darauf, dass am Samstagabend viele Fans ins Kulturhaus kommen: „Zusammenstehen – Hilfe überwindet Grenzen“ ist der Titel eines Benefizkonzertes, dessen Erlös den Erdbebenopfern in der Türkei und in Syrien zugutekommen soll.

Lüdenscheid – Der Ort des Geschehens: das Kulturhaus. Doch niemand wird am Samstagabend in irgendwelchen kuscheligen Theatersesseln Platz nehmen (müssen), wenn vier Rockbands für laute gute Töne sorgen. „Wir haben Platz für 400 Gäste, und da hoffe ich auch drauf“, sagt Mitveranstalter Michael Wirth im Vorfeld.

Gemeinsam mit dem Kulturhausteam hat man Einiges gestemmt, um die Atmosphäre eines Rockkonzertes zu erschaffen. Auf der großen Theaterbühne wird eine kleinere Extrabühne aufgebaut, auf der die Musiker spielen. Im Saal selbst kann man zwar sitzen, aber das Publikum darf auf der Bühne feiern, nah bei den Musikern, die auf ihre Gage verzichten. Wirth: „Wir schaffen da eine familiäre Atmosphäre. Die John-Porno-Band sorgt für die Backline, damit die Umbauzeiten möglichst kurz bleiben.“

Ganz besonders freut sich der Lüdenscheider Schlagzeuger auch über das Engagement von Simone Geier, die sofort mit an Bord war, als es um das Sponsoring der Verpflegung mit Brezeln, Brötchen und Buletten ging.

Der Eintritt zum Rockkonzert ist frei, gesammelt wird via Spendendosen. Wirth: „Das Geld geht an die Organisation medico international aus Frankfurt, die per Video ihre langjährige Arbeit in den betroffenen Gebieten vorstellen wird.“ Zum Nulltarif spielen ab 19.30 Uhr folgende Bands:



The John Porno Band aus Altena/Lüdenscheid, die auf der Bühne mit Vielseitigkeit und Spielfreude einen wilden Stilmix aus 40 Jahren Rock- und Popmusik präsentieren, der aber immer die persönliche Note behält. Mit dabei sind Markus Hartkopf (Gitarre, Gesang) Daniel Hartkopf (Schlagzeug, Gesang) Ivo Rissone (Bassgitarre, Gesang) Bernd Manthey (Gitarre), seit 2023 festes Mitglied der John-Porno-Band. Immer wieder spielen die JPs auch mit Gästen. So wird auch am Samstag ein „special guest“ dabei sein.

Das Duo Breddermann ist am Samstag mit von der Partie. © Björn Othlinghaus

Virgin aus Iserlohn – die Band hat sich auf die Tophits der 60er- und 70er-Jahre spezialisiert. Damals haben sich die jungen Musiker zusammengefunden, um die Musik ihrer Idole zu spielen. Einige Mitglieder dieser Band gründeten später so bekannte Gruppen wie PeeWee Bluesgang und Zoff. Bekannt ist Virgin unter anderem für authentisch gespielte Cream-Versionen, Stücke, die man aufgrund ihrer musikalischen Komplexität selten live zu hören bekommt. Ausnahmegitarrist Thomas Hesse und der charismatische Sänger Richard Hagel lassen die Band so klingen, als sei die Zeit stehen geblieben.

Celebrity Deaf Match aus Wuppertal ist eine Coverband mit Proberaum in Wuppertal, die sich die Musikgeschichte der letzten 30 Jahre auf die Fahne geschrieben hat. „Wir schreiben keine Hits – wir spielen sie! Wir lieben die Musik, die uns unser ganzes Leben lang begleitet, die uns geprägt hat. Und wir lieben es, live für unser Publikum zu spielen. Und damit hatten wir bislang auch immer Erfolg. Unser Spektrum: Crossover, Grunge und Heavy Metal.“

Breddermann aus Schalksmühle muss man in Lüdenscheid nicht mehr vorstellen. Bereits seit 2012 covern sich die beiden Sauerländer Erkan Besirlioglu und Christian Breddermann in unverkennbarer Art und Weise quer durch die Musikgeschichte.

Freier Eintritt, Spenden erwünscht

„Zusammenstehen – Hilfe überwindet Grenzen“, Benefiz-Rock am Samstag, 1. April, 19.30 Uhr im Kulturhaus Lüdenscheid, Einlass ist ab 19 Uhr, der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht