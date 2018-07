Großes Schaulaufen für Oldtimer

Lüdenscheid - Für Sonntag laden die Oldtimerfreunde im Sauerland (Ofis) zu „Belle Époque trifft Motorblock“ auf den Schützenplatz Loh ein.

Zu dem großen Oldtimertreffen vor der historischen Schützenhalle sind Autos und Zweiräder bis Baujahr 1979 willkommen. Jüngere Fahrzeuge mit H-Kennzeichen oder 07er-Kennzeichen dürfen aber ebenfalls auf den Platz. Und natürlich hoffen die Organisatoren auch auf jede Menge Besucher. Die Organisatoren haben sich zum 750-jährigen Jubiläum der Stadt das ehrgeizige Ziel gesetzt, zwischen 10 und 18 Uhr insgesamt 750 Teilnehmer mit ihren Oldtimern begrüßen zu können. Wenn das Wetter mitspielt, und danach sieht es nach den Prognosen aus, sei dies ein durchaus realistisches Ziel.

Als Rahmenprogramm werden Stippvisiten in die Phänomenta und zur Siku/Wiking-Modellwelt angeboten. Dazu bietet der Verein Traditionsbus Mark-Sauerland Rundfahrten in einem Oldtimerbus an, die an diesen Zielen vorbei führen. Gefahren wird im 60-Minuten-Takt, immer um halb ab Schützenplatz. Die erste Fahrt beginnt um 10.30 Uhr, die letzte um 17.30 Uhr (nur Rückfahrt). Außerdem baut die Verkehrswacht auf dem Schützenplatz ihren Kettcar-Parcours für Kinder auf, es gibt Street-Food und Benzingespräche. Zwischendurch werden die ältesten Fahrzeuge präsentiert; auch seltene automobile Schätze werden ausgestellt.

Besucher von „Belle Époque trifft Motorblock“ werden dringend gebeten, am Sonntag die umliegenden Parkplätze zu nutzen und den Nahbereich des Schützenplatzes nicht anzufahren. Insbesondere die Kreuzung Schützenstraße/Breslauer sollte sowohl aufgrund der Sperrung der Reckenstraße als auch wegen der Ankunft der Oldtimer gemieden werden. Auf den Schützenplatz dürfen am Sonntag nur für Oldtimer bis Baujahr 1979 (mindestens 39 Jahre alt) oder/und Fahrzeuge mit H- bzw. 07er-Kennzeichen (mindestens 30 Jahre alt) fahren. Youngtimer müssen außerhalb parken.