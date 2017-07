Belle Époque trifft Motorblock

Lüdenscheid - Die Abende sind lang für die Oldtimerfreunde. Kurz vor dem Belle-Époque-Sonntag(10 bis 18 Uhr) steht zwar natürlich der große Rahmen, aber viele Detailaufgaben können erst passgenau erledigt werden. Doch die Oldtimerfreunde sind sicher: Wenn das Wetter hält, „wird das was ganz Großes“.

Druckfrisch eingetroffen sind die Gutscheine, die die Oldtimerfahrer am Sonntag auf dem Loh neben einigen anderen Informationen in die Hand bekommen. Der Gutschein beinhaltet eine Fahrt mit dem Oldtimerbus zur Phänomenta, wo die Besichtigung des Foucault’schen Pendels möglich ist. Wer ohne eigenen Oldtimer als Besucher zur Veranstaltung kommt, kann sich am Wertmarkenstand für zwei Euro seinen Fahrschein samt Pendeleintritt lösen. Der Bus pendelt ab 11.30 Uhr etwa stündlich zwischen Schützenplatz Loh und Phänomenta. Die kleine Rundtour durch die Stadt musste kurzfristig noch an die Baustellenumleitungen angepasst werden. Trotzdem, so versprechen Martin Kornau und Jens Haack vom Orga-Team, habe man einen schönen Weg geplant.

Für die Phänomenta ist das eine gute Gelegenheit, auch Gästen von auswärts ein Schnupperangebot zu machen und sich als eigenes Ausflugsziel anzubieten. Für die Oldtimerfreunde ist eine solche Zusammenarbeit ebenfalls optimal. Denn sie haben einen zusätzlichen attraktiven Programmpunkt auf der Agenda.

Die Sogwirkung des Treffens, das im vergangenen Jahr auf Anhieb hunderte von Fahrzeugen in die Bergstadt lockte, ist auch für das Lüdenscheider Stadtmarketing (LSM) attraktiv. Mit LSM-Unterstützung werben seit Montag große Banner an den Haupteinfallstraßen für das Oldtimertreffen.

Mit dem Verein Traditionsbus Mark-Sauerland (TMS) haben die Veranstalter einen Mitwirkenden dabei, der einen weiteren Aspekt der heimischen Oldtimergeschichte repräsentiert – Anknüpfungspunkt für die beliebten Benzingespräche.

Für Kinder bietet die Verkehrswacht einen Kettcar-Parcours an. Und wer sich im Eingangsbereich zur Halle mit Wertmarken eingedeckt hat, trifft auf ein reichhaltiges Verpflegungsangebot in einer Streetfood-Wagenburg. Da der Schützenplatz Oldtimern vorbehalten ist, werden Besucher gebeten, zu Fuß zu kommen oder im weiteren Umfeld zu parken.