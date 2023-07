Glänzender Chrom, glänzende Augen

Von: Monika Salzmann

Teilen

Belle Epoque trifft Motorblock © Jakob Salzmann

Kühlen Temperaturen zum Trotz bekamen Oldtimerfans am Sonntag beim Schaulaufen chromblitzender, auf Hochglanz polierter PS-Schönheiten vor und in der Schützenhalle am Loh viel zu sehen.

Lüdenscheid - Bereits zum sechsten Mal folgten Hunderte Besitzer liebevoll gehegter und gepflegter „Schätzchen“ vergangener Automobil- und Zweiradtage der Einladung der Oldtimerfreunde im Sauerland (Ofis) zum Treffen unter dem Motto „Belle Époque trifft Motorblock“, das in Liebhaberkreisen längst Kultstatus genießt.

Obwohl das Wetter nicht gerade zu einer Ausflugsfahrt einlud, folgten erstaunlich viele Oldtimerbesitzer aus nah und fern der Einladung zu der federführend von Martin Kornau und Jens Haack organisierten Veranstaltung, die wie gewohnt mit großer Sorgfalt vorbereitet und bis ins kleinste Detail durchdacht war.



Ilustre Raritäten

Zahlreiche Schaulustige verfolgten das illustre Geschehen. Gleichsam über den „roten Teppich“ – die Allee – fuhren die Fahrzeuge ein und hatten jedes für sich ihren großen Auftritt. Nicht nur aus dem gesamten Märkischen Kreis, sondern weit darüber hinaus reisten Ausflügler zum Treffen an. Bereits vor Beginn der Veranstaltung warteten 100 Oldtimer auf Einlass.



Belle Epoque trifft Motorblock Fotostrecke ansehen

Noch vor Mittag war die 300er-Marke geknackt. Cabrios und historische Zweiräder waren weniger als in den Vorjahren zu sehen. Angesichts des Wetters zeigte sich Martin Kornau dennoch „100 Prozent zufrieden“ mit der Resonanz. Raritäten und spannende Geschichten drumherum gab es reichlich. Ins Auge fielen beispielsweise ein Ford mit Holzaufbau aus dem Jahr 1915, mit dem Hans Walter und Christine Möller aus Ennepetal über den „roten Teppich“ einfuhren. Ebenso der 6,5 Meter lange, mit 450 Aufklebern beklebte GMC von Horst Boehle aus Gevelsberg oder die leuchtend gelben VW Käfer 1200 „Sunny Bug“ aus dem Jahr 1984, deren Stückzahl einst auf 1800 Stück beschränkt war.



Mit den beiden „Sonnenscheinen“ statteten Wolfgang Chemnitzer und Marcus Illgen aus Ennepetal und Neuss dem Treffen erstmals einen Besuch ab.



Tuning anno dazumal

Tuning Geschichte anno dazumal konnte Robin Bös aus Düsseldorf, mit einen Ford Hot Rod aus dem Jahr 1932 vor Ort, erzählen. Unzählige andere Fahrzeuge und ihre spannenden Geschichten gäbe es aufzuzählen. Fahrzeuge unterschiedlichster Marken, Fabrikate und Epochen gab es bestaunen, alte Nutzfahrzeuge, Lastwagen, Trecker und Motorräder eingeschlossen. In der Halle selbst waren wie immer die besonders ausgefallenen Fahrzeuge zu bestaunen - darunter ein Borgward Hansa 1500 Sportcoupé aus dem Jahr 1954, von dem nur zwei Fahrzeuge existieren.



Ein origineller Hingucker war zudem der umgebaute Lloyd-Anhänger mit Wilesco-Diorama von Holger Plautz aus Lüdenscheid. Dank Vermittlung durch Galerist Detlev Kümmel, der selbst mit einem Opel Rekord B zur Veranstaltung erschien, kam auch die Kunst in Form von Gemälden von Johann Georg Müller in der Historischen Schützenhalle zu ihrem Recht.