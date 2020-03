Der Fuchs wird erst im Herbst verbrannt: "Burn the Fox" verschoben

In diesem Jahr wird der Fuchs erst im Oktober brennen.

Lüdenscheid - Man hat es schon kommen sehen: Eine weitere beliebte Lüdenscheider Veranstaltung muss aus Sicherheitsgründen wegen der Ausbreitung des Corona-Virus' abgesagt werden. Doch der Fuchs wird später brennen.

Das „Burn the Fox“-Festival wird in diesem Jahr nicht zu Ostern stattfinden. Dies teilte Matthias Czech vom Verein Onkel Willi & Söhne am Donnerstagvormittag mit: „Wir haben uns diese Entscheidung wirklich nicht leicht gemacht, doch hatten wir einfach keine andere Wahl!“

Ganz verzichten sollen die Lüdenscheider auf das beliebte Mega-Event aber nicht. Czech: „Wir warten, bis die Tage wieder kürzer werden und verbrennen die Fuchs wahrscheinlich im Oktober.“ Die Entscheidung über den genauen Termin falle in den kommenden zwei Wochen. Matthias Czech: "Das wird für den Verein eine gewaltige Aufgabe: Erst das Bautz-Festival, dann das Stadtfest und schließlich Burn the Fox. Doch wir werden das schaffen!"

Ebenfalls abgesagt haben die „Willis“ eine für Anfang Mai in der Innenstadt geplante Thekentour.