Tod von beliebter Pfarrerin: Heute großer Andrang bei Trauerfeier erwartet

Wichtige Hinweise für Trauergäste

Lüdenscheid – Am Freitag um 11 Uhr beginnt die Trauerfeier für Monika Deitenbeck-Goseberg in der Kirche Oberrahmede. Ausdrücklich haben Familie und Gemeinde dazu alle eingeladen, die sich verabschieden möchten – ganz im Sinne der Pastorin, die immer auf alle Menschen zugegangen ist und in ihrer Gemeinde ein offenes Haus gepflegt hat. Wie viele Menschen kommen werden, kann niemand einschätzen.