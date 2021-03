Beliebte Tradition trotz Corona: Abiturienten im MK feiern Motto-Tage

Mottotage an den Gymnasien am Staberg. Die Coronabeschränkungen trübten die Laune der Abschlussklassen nur bedingt.

Die Corona-Beschränkungen für die Abschlussklassen im Märkischen Kreis sollen der Vorfreude auf das Abitur keinen Abbruch tun.

Zwar sind die Schulen im Märkischen Kreis seit Mittwoch per Allgemeinverfügung geschlossen. Das gilt aber nicht für die Abschlussklassen, auch nicht für Abiturienten – und die veranstalten am Staberg bis Freitag ihre Mottotage, um für sich ein wenig Abwechslung in die Corona-Tristesse zu bringen.