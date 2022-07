Im Bekleidungsgeschäft am Rathausplatz: Frau verliert viel Geld

Von: Jan Schmitz

Eine Frau erledigte ihre Einkäufe in einem Bekleidungsgeschäft am Rathausplatz in Lüdenscheid. Sie war einen Moment unaufmerksam. Das nutzten Kriminelle aus.

Lüdenscheid – Zuletzt waren die Banden von Taschendieben vorwiegend in Lebensmitteldiscountern in Lüdenscheid und Umgebung aktiv. Doch das ist beileibe nicht mehr das einzige Revier, wie ein aktueller Fall aus Lüdenscheid zeigt. Nach Angaben der Polizei kam es am vergangenen Mittwoch in einem Bekleidungsgeschäft am Rathausplatz zu einem folgenschweren Diebstahl.



Während ihres Einkaufs wurde eine 70-Jährige am Mittwochmorgen zwischen 10 und 10.30 Uhr zum Opfer von Taschendieben. Die Unbekannten hatten der Geschädigten das Portemonnaie aus ihrer unverschlossenen Handtasche entwendet. Neben Bargeld befanden sich auch EC-Karte und der zugehörige Pin in ihrer Geldbörse. Wie sich später herausstellte, hatten die Täter bereits kurz nach der Tat einen hohen dreistelligen Betrag vom Konto der 70-Jährigen abgehoben.

Seitens der Polizei wird darauf hingewiesen, dass die Pin für EC- oder Kreditkarten unter keinen Umständen im Portemonnaie aufbewahrt werden sollte. Bei Verlust oder Diebstahl ist es so für die Täter ein Leichtes, Geld abzuheben. Zeugen des aktuellen Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Lüdenscheid unter Tel. 90990 zu melden.