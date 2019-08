Bekannt aus elterlichem Bio-Laden: Sarah Schäfer eröffnet Naturkosmetik-Studio

Lüdenscheid - Auf Chemie und Zusatzstoffe wird im neuen Naturkosmetik-Studio verzichtet.

Bewegung in der heimischen Beauty-Branche: Die Lüdenscheiderin Sarah Schäfer hat am Wochenende an der Friesenstraße 1 das „Nativis Naturkosmetik-Studio“ eröffnet.

Die 32-Jährige ist zertifizierte Kosmetikerin und war in der Vergangenheit auch im elterlichen Bio-Laden tätig. Der Studio-Name ist dabei Programm. „Wir verzichten auf Chemie und Zusatzstoffe“, sagt Schäfer, die auch Entschlackungen und Entgiftungen anbietet. Termine gibt es nach Vereinbarung.