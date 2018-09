Kita-Elternbeiträge bleiben ein Streitthema

Die Elternbeiträge für die Betreuung ihrer Kinder – hier in der städtischen Kindertagesstätte Gevelndorf – bleiben sowohl in der Politik als auch im Elternbeirat „kita21“ ein viel diskutiertes Thema.

Lüdenscheid - Die Kita-Elternbeiträge für die Kinderbetreuung bleiben ein umstrittenes Thema. Während sich der örtliche Jugendamts-Elternbeirat „kita21“ und die Fraktion der Linken im Rat einig sind, dass Familien in Lüdenscheid finanziell viel zu stark belastet sind, verteidigen Matthias Reuver, Fachbereichsleiter für Jugend, Bildung und Sport, und seine Kollegin Ursula Speckenbach die Höhe der Beitragssätze.

Dabei stützen sie sich auf aktuelle Angaben der Landesregierung. Eine große Anfrage der SPD-Fraktion im Landtag hat unter anderem ergeben, dass Lüdenscheid vor allem bei der Betreuung der Kinder unter drei Jahren (U3) „zu den Kommunen in NRW zählt, die die Familien am wenigsten belastet“, so Matthias Reuver.

Hier mache die Stadt, im Gegensatz zu anderen Gemeinden, bei der Beitragshöhe keinen Unterschied zwischen U3 und Ü3. Auch das sogenannte Einstiegseinkommen, ab dem Eltern überhaupt beitragspflichtig sind, liegt nach Angaben der Landesregierung in Lüdenscheid mit 17.501 Euro nicht auf einem NRW-Spitzenplatz.

Höhere Belastung in Kevelaer oder Köln

Andere Kommunen wie etwa Kevelaer (Beitragspflicht ab 0 Euro) oder Köln (12.272 Euro) belasten Familien mit geringem Einkommen mehr als Lüdenscheid. Andererseits bitten Städte wie Paderborn (25 000 Euro) oder Iserlohn (36.000 Euro) einkommensschwache Familien deutlich weniger zur Kasse.

Insofern sind direkte und faire Vergleiche der Beitragshöhen nach Worten Ursula Speckenbachs „sehr schwierig“. Trotzdem hat die Landesregierung für ihre Antwort auf die große SPD-Anfrage mehrere Rankings erstellt.

Demnach landet Lüdenscheid im NRW-Vergleich bei der „prozentualen Beitragsbelastung für ein Jahresbruttoeinkommen von 30.001 Euro für Kinder unter drei Jahren bei einem Betreuungsumfang von 35 Stunden“ auf Rang 25 von 44 Jugendamtsbezirken.

„Längst nicht alles ausgereizt was möglich wäre“

In der Kreisstadt beträgt der Wert 2,36 Prozent. Iserlohn ist mit 0 Prozent auf Rang 1, die Stadt Hilden mit 2,88 Prozent als Schlusslicht gelistet. Insgesamt, sagt Matthias Reuver, habe die Stadt als Kommune im Haushaltssicherungskonzept im Hinblick auf die Belastung von Familien „längst nicht alles ausgereizt, was möglich wäre“. Reuver: „Das Beste wäre natürlich eine grundsätzliche Beitragsfreiheit, aber das können sich nur ganz reiche Städte erlauben.“

Während der Städtetag NRW einen uneinheitlichen Flickenteppich in der Beitragslandschaft kritisiert, setzt sich „kita21“ vor Ort weiter für Entlastung ein. Zu den Forderungen gehört unter anderem, die Beitragsfreiheit für Geschwisterkinder nicht noch weiter zu beschneiden und entsprechende Pläne für 2019 auf Eis zu legen.

Die „kita21“-Sprecher Isabell Tamboers und Dr. Stefan Klusemann fordern nach Verzicht des Rates auf Anhebung der Gewerbesteuer, „sich seiner sozialen Verantwortung zu erinnern und (...) nicht nur die Wirtschaft zu beschenken“.