Beim Bautz-Festival: Joey Bargeld

Lüdenscheid - Joey Bargeld kommt zum Bautz-Festival.

Im Pressetext steht: Hier ein Witz. Kommt ein volltätowierter 1,90m-Schrank zur Musik von Fleetwood Mac auf die Bühne – und reißt die komplette Hütte ab, obwohl ihn keine Sau kennt.

Das Lustigste an diesem Witz ist, dass es kein Witz ist. Im vergangenen Herbst war Joey Bargeld mit Trettmann unterwegs, als Voract auf dessen “#DIY”-Tour. Er hinterließ Eindruck, mit einer gleichsam gottgegebenen Antitainer-Aura und Hooks, die sich einbrennen: “Er will Bargeld, sie will Bargeld – Cash!” In kurz: Das Kippchen musste wann anders geraucht werden.