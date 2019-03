Beim Bautz-Festival: Any Given Day

Lüdenscheid - Die Metal-Band Any Given Day tritt beim Bautz-Festival auf.

In einer Pressemitteilung zur Band heißt es: Dass der Ruhrpott eine Talent-Schmiede für internationale Metal-Schwergewichte ist und auch weiterhin stetig neuen Nachwuchs hervorbringt, sollte schon seit vielen Jahren klar sein.

Bereits seit geraumer Zeit sind Any Given Day auf den Festivals und in den Clubs im In- und Ausland zu Hause. Neben Auftritten auf dem With Full Force und Summer Breeze stehen unter anderem Touren in UK, Japan und EU-Support für Caliban und Suicide Silence in der Tour-History.