Bei Praxis-Eröffnung: Regina Halmich in Lüdenscheid

Von: Björn Othlinghaus

Dr. Andreas Jesper (links), der noch heute als angestellter Arzt im Institut mitarbeitet, und Dr. Silas Soemantri im Gespräch mit Regina Halmich bei der Eröffnungsfeier. © Björn Othlinghaus

Eine dermatologische Praxis wird zum Ästhetik Institut. Zur Eröffnungsfeier kommt sogar Stargast Regina Halmich nach Lüdenscheid. Die ehemalige Boxweltmeisterin ist wegen einer ganz bestimmten Behandlungsmethode zu Gast.

Lüdenscheid – Bereits im Januar 2021 übernahm Dr. Silas Soemantri die dermatologische Praxis von Dr. Andreas Jesper in der Hohfuhrstraße 42 und baute diese zum „Soemantri Ästhetik Institut“ aus. Dabei war ihm vor allem die Symbiose von Dermatologie und Kosmetik an einem Ort sehr wichtig. „Dieses Zusammenspiel mit den hochmodernen Geräten, die wir angeschafft haben, ist einzigartig in Deutschland und in dieser Form noch nicht einmal in Köln oder Düsseldorf zu finden“, betont Soemantri.

Aufgrund der Corona-Pandemie konnte es bis jetzt jedoch noch keine offizielle Eröffnung geben. Deshalb wurde diese am Freitag nachgeholt, und zwar mit Stargast Regina Halmich. Die ehemalige Boxweltmeisterin ist Repräsentantin der Behandlungsmethode Coolsculpting, die auch im Ästhetik-Institut von Dr. Silas Soemantri angeboten wird und die dieser im Rahmen eines kurzen Vortrages den zahlreich erschienenen Gästen vorstellte.