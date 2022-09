Bei Ebay Kleinanzeigen: Abzocke mit Phantom-Tickets für BVB-Spiel

Von: Jan Schmitz

Das Schnäppchenportal Ebay Kleinanzeigen wird künftig den Namensteil Ebay streichen und unter der Marke „Kleinanzeigen.de“ auftreten. © Silas Stein/dpa

Gegen Bayern München? Ein Fan freute sich über Tickets für ein Spiel seines BVB, die er bei Ebay Kleinanzeigen entdeckte. Das Problem: Die Tickets gab es gar nicht.

Der Vorfall, den die Polizei im Märkischen Kreis am Mittwoch öffentlich machte, ereignete sich nur einen Tag nach dem Derbysieg des BV Borussia Dortmund im Signal Iduna Park gegen den ewigen Konkurrenten FC Schalke 04. 1:0 gewann der BVB durch ein spätes Tor von Youssoufa Moukoko. Im Taumel des wichtigen Sieges, mit dem der BVB auf Platz zwei in der Tabelle vorrückte, wollte sich ein 33-jähriger Mann aus Lüdenscheid schon die nächsten Tickets für den BVB sichern.

BVB gegen Bayern München am 8. Oktober: Ging es um diese Tickets?

Im Internetportal Ebay Kleinanzeigen entdeckte er bei einem Anbieter mehrere Tickets für eines der nächsten Fußballspiele des BVB. Um welches Spiel genau es sich handelt, konnte Polizeisprecher Lorenz Schlotmann nicht sagen. Das nächste Heimspiel der Dortmunder in der Bundesliga findet am 8. Oktober gegen Bayern München statt. Die Nachfrage dort ist riesig. Die Partien gegen den Rekordmeister sind in der Regel schnell ausverkauft. Entsprechend hohe Preise werden auf dem Schwarzmarkt aufgerufen.

Phantom-Tickets für BVB-Spiel bei Ebay Kleinanzeigen

Wie gesagt, um welche Tickets es sich handelte, ist im Poliizeibericht nicht vermerkt. Gleichwohl wurde sich der 33-Jährige mit dem Anbieter der Tickets schnell handelseinig und war fest davon überzeugt, dass er die Tickets für insgesamt 150 Euro tatsächlich erworben hatte. Also wies die Summe an und überwies sie an den vermeintlichen Verkäufer.

Erstkontakt über Ebay Kleinanzeigen, dann weiter bei Whatsapp

Nachdem der Erstkontakt noch über Ebay Kleinanzeigen zustande kam, wechselten Käufer und Verkäufer anschließend rasch auf die Kommunikation via Whatsapp. Nachdem das Geld überwiesen war, riss der Kontakt allerdings ab. Der Verkäufer reagierte nach Polizeiangaben nicht mehr auf Nachrichten oder Anfragen. Auch die Tickets wurden nicht übersandt. Daraufhin ging der Geschädigte am Dienstag zur Polizei und erstattete Anzeige. Ermittelt wird nun wegen Betrugs gegen Unbekannt.

Es ist nicht der erste Fall, bei denen Menschen aus Lüdenscheid bei Ebay Kleinanzeigen auf Betrüger hereingefallen sind - so bei einem Fake-iPhone oder einem Kaffeevollautomaten.