Causa Behelfsbrücke: „Nicht kompatibel, nicht zielführend“

Von: Thomas Machatzke

Nach dem Vorbild des Provisoriums neben der Echelsbacher Brücke in Bayern wollte eine Firma im Rahmedetal vorgehen. © Sebastian Jahn/BSE AIRpix/dpa

Die Antwort zur CDU-Anfrage in der Causa Behelfsbrücke für die A45 liegt vor: Laut Bundesministerium für Digitales und Verkehr habe es keine Angebote für so eine Brücke gegeben.

Lüdenscheid – Ungewohnt schnell hat das Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) die Anfrage der CDU/CSU-Fraktion zum Thema „Entlastung für Lüdenscheid und das Sauerland: Behelfsbrücke über das Rahmede-Tal“ beantwortet.

Lag dem BMDV ein Angebot für den Bau einer Behelfsbrücke über das Rahmede-Tal vor? Wie hat das BMDV darauf reagiert? War Bundesminister Wissing ein solches Angebot bekannt? Inwiefern wurden die Region und die Öffentlichkeit über eine mögliche alternative Maßnahme wie beispielsweise dem Einsatz einer Behelfsbrücke zur Entlastung der Region vom Durchgangsverkehr informiert? All das und noch mehr hatte die CDU angefragt.

Chef der Autobahn GmbH sei nicht Ansprechpartner gewesen

„Dem BMDV lag und liegt kein Angebot für den Bau einer Behelfsbrücke über das Rahmedetal vor“, antwortet das Ministerium, das zwar Chef der Autobahn GmbH ist, aber nicht der Ansprechpartner für Anbieter. „Die operativ tätige Autobahn GmbH des Bundes berichtete, dass ihr zahlreiche Vorschläge unterbreitet wurden, wie der Verkehr weiter auf der Autobahn geführt werden könnte. Dazu gehörten: unterstützende Bauwerke für die Brücke, Behelfsbrücken, Umfahrungen, Nutzung der alten Pfeiler. Diese Vorschläge wurden sowohl von Bürgern als auch von Fachleuten eingebracht. Die Autobahn GmbH des Bundes hat die Vorschläge geprüft mit dem Ergebnis, dass viele Ideen technisch nicht umsetzbar sind und andere gegenüber der gewählten technischen Lösung keinen Zeitvorteil brächten. Der Bau der Talbrücke Rahmede könnte dadurch nicht beschleunigt werden.“

Neben den technischen Hindernissen, die einer Realisierung entgegenstanden, hätten beispielsweise auch planerische Aspekte wie Grundbesitzfragen und naturschutzrechtliche Vorgaben gegen den Bau einer Behelfsbrücke gesprochen, heißt es in der Beantwortung der Anfrage weiter. „Auch wäre es in einigen Fällen zum Konflikt mit dem Baufeld für den eigentlichen Ersatzneubau gekommen. Im Rahmen des gewählten Verfahrens war die Nutzung einer Behelfsbrücke nicht kompatibel und zielführend.“

BMDV berichtet über informellen Austausch mit Genua

Die Christdemokraten hatten zudem wissen wollen, mit wem und wie oft Vertreter des BMDV Gespräche geführt haben, um sich über mögliche, auch unkonventionelle, Methoden und Maßnahmen der Beschleunigung des Neubaus der Talbrücke Rahmede zu informieren?

Das BMDV habe sich zunächst mit der Stadtverwaltung von Genua über dortige Erfahrungen mit der beschleunigten Realisierung von Brückenprojekten ausgetauscht und erfolgversprechende Ansätze – wie etwa die Ernennung eines Bürgerbeauftragten zur Verbesserung der Kommunikation – auf die Organisation für den Ersatzneubau der Talbrücke Rahmede übertragen, heißt es in der Antwort, und weiter: „Vertreter der Verwaltungen von Bund, Land und Stadt tauschen sich in turnusmäßigen Spitzengesprächen mit den Stakeholdern aus Wirtschaft und Politik, sowie den Bürgerinnen und Bürgern aus.

Verbesserung der Verkehrssituation in Lüdenscheid

Zuletzt fand ein Spitzengespräch auf Einladung des Bürgerbeauftragten im März 2023 in Lüdenscheid statt. In den Gesprächen besteht auch für die Wirtschaftsvertreter die Gelegenheit, Vorschläge zur Planungs- und Baubeschleunigung einzubringen. Ideen und Vorschläge der Bürgerinnen und Bürger sowie der örtlichen Wirtschaft zur Beschleunigung der Planungen und der Verbesserung der Verkehrssituation in Lüdenscheid werden unter anderem auch in den turnusmäßigen Lenkungskreissitzungen behandelt.“ So seien zum Beispiel verschiedene verkehrslenkende Maßnahmen entlang der Umleitungsstrecke auf Vorschläge aus der Region zurückgegangen.