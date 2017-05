Begehrte Plätze für CVJM-Ferienjoker: Ab 3.30 Uhr angestellt

Einige Eltern gehen auf Nummer Sicher

+ Geduldig warten Eltern vor der Freizeitstätte „Audrey’s“, um Joker-Ferienplätze für ihren Nachwuchs zu bekommen – die ersten hatten sich schon um 3.30 Uhr eingefunden. Foto: Weiland

Lüdenscheid - Am Samstag wurden die begehrten Plätze für den CVJM-Ferienjoker vergeben. Er steht in diesem Jahr unter dem Motto „Die Helden der Tafelrunde“ und wird vom 17. bis zum 28. Juli in den CVJM-Kinder- und Jugendfreizeitstätten „Audrey’s“ und Rathmecke-Dickenberg, im CVJM-Jugendheim an der Mathildenstraße 30 und in der Regie des CVJM Brügge im Gemeindehaus an der Halverstraße 3 durchgeführt.