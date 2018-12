Ist der Altstadt-Weihnachtsmarkt der schönste des Sauerlands?

Bereits kurz nach der Eröffnung am Freitag um 16 Uhr schlenderten einige Besucher über den 2. Historischen Weihnachtsmarkt in der Altstadt, der am Sonntag endet.

Lüdenscheid - Glühweinduft an der Erlöserkirche: Pünktlich um 16 Uhr wurde der 2. Historische Weihnachtsmarkt am Freitag in der Altstadt eröffnet.

Selbstgemachte Strick- und Stickwaren, ein vielfältiges gastronomisches Angebot, weihnachtliche Dekorationen unter anderem aus Holz sowie Seifen, Taschen oder Töpferwaren finden sich an den mehr als 30 Ständen des 2. Historischen Weihnachtsmarktes in der besonderen Atmosphäre der Altstadt.

Die Weihnachtsmärkte im Kreis im Überblick

Der wurde am Freitag pünktlich um 16 Uhr mit einigen Begrüßungsworten von Bürgermeister Dieter Dzewas eröffnet. Trotz des recht stürmischen Wetters schlenderten bereits nachmittags die ersten Besucher um die Erlöserkirche – hier und da verweilten sie in gemütlicher Runde an den Holzhütten.

Noch bis Sonntag geöffnet

Der 2. Historische Weihnachtsmarkt wird nur an diesem Wochenende in der Altstadt rund um die Erlöserkirche geöffnet sein: Samstag in der Zeit von 12 bis 22 Uhr und Sonntag von 12 bis 18 Uhr. Begleitet wird er von einem Rahmenprogramm und musikalischen Veranstaltungen in der Kirche.