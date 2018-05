Karibisches Flair beim „Beer & Food Festival“ auf dem Sternplatz

Lüdenscheid - Für vier Tage verwandelte sich der Sternplatz über Pfingsten beim ersten „Beer & Food Festival“ der Stadt in einen riesigen Biergarten. Von Freitag bis Montag hatten Liebhaber des Gerstensafts Gelegenheit, Biere aus aller Welt zu kosten, sich von heimischen Gastronomen an mobilen Essensständen verwöhnen zu lassen und im Kreis von Familie, Freunden und Bekannten das herrliche Pfingstwetter zu genießen.

Nach Herzenslust stöbern und nach Schnäppchen Ausschau halten konnten die Lüdenscheider zudem am Sonntag und Montag, als sich zum kulinarischen Genuss noch ein großer Trödelmarkt auf dem Rathausplatz hinzugesellte.

Dem Motto gemäß „Von Lüdenscheidern für Lüdenscheider“ setzten Patrick Jaeschke, Nihad Kumalic und Bernd Meyer als Veranstalter – in Sachen Musik von Jürgen Wigginghaus unterstützt – bei Anbietern und Lieferanten auf Regionalität.



Lüdenscheider Beer & Food Festival

Die Qual der Wahl hatten Genießer zwischen knapp 100 Biersorten. Biere aus unterschiedlichsten Regionen Deutschlands vom Tegernsee bis hinauf in den hohen Norden fanden ihre Liebhaber. Ebenso internationale Biere aus den Niederlanden, Belgien, der Türkei, Mexiko, Haiwai, den USA, Spanien, Dänemark, Irland und andernorts.



Aus großen Überseecontainern heraus lief der Verkauf der gut gekühlten Raritäten. Allein schon die Etiketten waren häufig echte Hingucker. Kleine, nette Geschichte am Rande: Aus Liebe zu Hamburg trägt der Lüdenscheider Eduard Autsch das Logo des Astra-Biers – einen Anker mit Herz – auf dem Arm. Wie er erzählte, traf er jüngst in der Hansestadt einen Bierliebhaber mit der gleichen (deutlich größeren) Tätowierung, mit dem er jetzt freundschaftliche Kontakte pflegen will.

Beim Beer & Food Festival stand selbstredend auch das Astra-Bier als sein spezieller Bierfavorit auf umfangreichen Getränkekarte.



+ Mit Raggae fing der gebürtige Jamaikaner Ras Flabba alias Alton Hugh Simpson am Sonntagabend die Sonne ein. © Jakob Salzmann Sehr gut kamen ansonsten das Ale-Mania New England sowie das Tegernseer Bier mit den typisch bayerischen blau-weißen Rauten bei den Lüdenscheidern an. Ansonsten konnten Bierliebhaber zwischen Efes Pils aus der Türkei, Tannenzäpfle-Bier aus dem Schwarzwald, dänischem Carlsberg Beer, belgischem Leffe Blond, Kona Longboard (Hawai/USA) und vielem, vielem mehr wählen.



Darüber hinaus versorgten der Warsteiner Löschzug „No 9“ – ein Magirus Deutz TLF 16 aus dem Jahr 1956 – und ein weiterer Bierstand die Besucher mit Flüssigem. Für jeden Geschmack war an den Essensständen etwas dabei – angefangen bei Pizza, Potthucke, Schaschlick und Souvlaki, Reibeplätzchen, Steaks, Krakauern und Bratwurst bis hin zu Eis, Fritten und Tacos. Musikalisch punktete die Veranstaltung mit Live-Musik am Sonntagabend und Musik aus der „Konserve“, aufgelegt von DJ René. Passend zum frühlingshaften Wetter fing der aus Jamaika stammende Sänger Ras Flabba alias Alton Hugh Simpson mit beschwingter Reggaemusik - Eigenkompositionen und Songs von Bob Marley – die Sonne ein. Seine Band mit Tlako an der Gitarre unterstützte ihn dabei. Viele kamen, um mit der Band Karibikflair zu genießen.

+ Viele private Anbieter bauten auf dem Rathausplatz ihren Trödel auf. © Jakob Salzmann

Bei strahlend blauem Himmel entwickelte sich zudem der Pfingsttrödelmarkt auf dem Rathausplatz zum Besuchermagnet. Zur Freude von Jutta Gnatowski (Tommys Trödelmärkte) bauten viele private Trödler in der Stadtmitte ihre Stände auf. Von Büchern über Kleidung bis hin zu Porzellan, Schmuck und Dekoartikeln reichte die bunte, vielfältige Palette. An mancher Rarität wie alten Singles von den Beatles – erschienen bei Apple Records – oder einem nostalgischen Puppenwagen, einem extravaganten Abendkleid oder hochhackigen Glamourschuhen blieb das Auge hängen.