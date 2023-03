Bee-Bot und Windkraft zum Ausleihen

Die Geschichte mit den Bienchen und Blümchen ist nur eine von vielen über das Werden und Gedeihen. Dass auch aus gegenseitiger Befruchtung mit Ideen und Impulsen ganz viel Neues entstehen kann, zeigte sich am Montag.

Lüdenscheid – Bei der ersten Messe „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ (BNE) verteilten sich 31 Stände in der Pausenhalle am Staberg. Auf Einladung des Vereins Nachhaltig leben in Lüdenscheid und des Fachbereichs Umwelt und Klima fanden sich hier sehr unterschiedliche Initiativen, Einrichtungen und Verbände zusammen, die alle auf ihre Weise längst Beiträge zu einem nachhaltigen Umgang mit Ressourcen leisten.

Den Austausch untereinander zu ermöglichen, war den Organisatoren dabei so wichtig wie die Darstellung nach außen, die Präsentation dessen, was es alles schon gibt. Am Ende soll es eine Initialzündung sein für Stadt und Region, sich stärker und vor allem zielführend zu vernetzen. Denn, das ist erklärtes Motto der Aktiven: Das Rad muss nicht neu erfunden werden. Es gibt viele erprobte Projekte, die man übernehmen, ausleihen, an eigene Schwerpunkte anpassen kann. Das Team um Vereinsvorsitzende Ulrike Rohlmann war nach der Drei-Stunden-Veranstaltung plus Auf- und Abbau erschöpft, aber glücklich: „Diese Begeisterung wollen wir jetzt konservieren.“ Die Auswertung des Feedbacks, Kontaktpflege sowie die Vorbereitung auf die nächsten Veranstaltungen sollen dabei helfen. Jetzt geht es Schlag auf Schlag.

Erdgeschoss und Empore in der Pausenhalle waren vielfältig belegt. Dass Wunderkammer-Künstler Tom Groll und Fachhochschul-Professor Harald Mundinger, Charlotte von der Bienen AG und STL-Chef Andreas Fritz, Birgit Kosubek vom Weltladen und Elmar, der kunterbunte Elefant auf ihre Weise dasselbe Ziel verfolgen, erschloss sich beim Rundgang.

„Alles hat mit allem zu tun“

„Alles hat mit allem zu tun“, sagte Büchereileiterin Dagmar Plümer. Die Bücherei, deren nachhaltiger Kern auf Ausleihen statt Neukauf setzt, hat ihr Angebot seit Langem über Bücher hinaus ausgedehnt – bis hin zum Energiesparmessgerät, auf Lernspielzeug wie das Robotics-Tool „Bee-Bot“ oder, ganz neu, seit dieser Woche auf Blumen- und Gemüsesamen. „Endlich kommt es in der Breite an“, freut sich Dagmar Plümer über die Resonanz auf diese erste Messe: „Die 17 UN-Nachhaltigkeitsziele werden endlich sichtbar.“

Ein Ausleih-Produkt sind auch die Experimentierkoffer des Phänomenta-Vereins zur Windkraft oder die Bienenkoffer für Kitas und Grundschulen. Hier hofft man auf weitere Sponsoren, die zur Verbreitung beitragen. Helge Pfingst, Energieberater bei der Verbraucherzentrale, die Waldkita Oelken am Naturschutzzentrum, die Radfahrer vom ADFC oder auch Schulen mit ihren Projekten aus Halver und Altena – sie alle standen für die „Artenvielfalt“ die das Thema braucht. Und sie brachten Ideen mit – wie das abbaubare Bio-Maya-Regenwald-Kaugummi, das es am Weltladen-Stand in den Geschmacksrichtungen Limone, Minze und Chicza (Zimt) gab. Sein großes Potenzial zeigte allein der Blick vor die Pausenhalle.

Mittendrin warben Fachhochschule und das Berufskolleg für Technik um junge Leute, um „Study for Future“, für Mint-Berufe und einen Technik-Boom. „Wir kriegen die Energiewende nicht hin, wenn das niemand macht“, sagte FH-Professor Harald Mundinger. Ein weiteres Bienen-und-Blumen-Beispiel dafür, dass das eine ohne das andere nicht funktioniert.

