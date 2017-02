„Bistro Oriental“ in Brügge

BRÜGGE - In der Vereinshalle in Brügge steht die fünfte Auflage des „Bistro Oriental“ ins Haus. Wie schon in den letzten Jahren veranstaltet der Kulturverein „mach was“ das Bistro in Zusammenarbeit mit Dance & Orient-Event aus Hemer am 25. März ab 19.30 Uhr.

Was vor Jahren im Bühnensaal des Kulturhauses mit Salzgebäck und Nüsschen begann, zieht inzwischen weite Kreise: Bereits um 18 Uhr öffnet das „Bistro Oriental“ seine Tore, um den Gästen vor der großen Show die Gelegenheit zu geben, über den bunten Basar zu schlendern und das eine oder andere Getränk zu genießen. Für das leibliche Wohl sorgt ein türkischer Caterer mit seinem Angebot an orientalische Speisen.

In dem großen in der Halle aufgebauten Beduinenzelt fällt dann um 19.30 Uhr der Startschuss für die Show. Der überregional bekannte Tänzer „Zohar“ hat erneut die künstlerische Leitung des Bistro Oriental übernommen und wird auch selbst auf der Bühne zu sehen sein. Weitere Künstlerinnen, Künstler, Gruppen und Formationen werden ihre Tanzkunst präsentieren.

Als Stars der Szene sind in der aktuellen Ausgabe des Bistros die international bekannte Künstlerinnen Verahzad, Alitza und Djimona auf der Bühne zu sehen. Auch zahlreiche Gruppen und Solokünstler aus der Region und überregional wollen, so heißt es in der Einladung, dafür sorgen, dass das Bistro wieder zu einem rundum gelungenen Abend für Akteure und Gäste wird. Insgesamt wirken erneut mehr als 60 Künstler mit. Von Mittelalter-Tribal über Fusion Beats bis hin zum klassischem Tanz präsentieren sich alle Facetten des orientalischen Tanzes.

Tickets gibt es ab sofort unter www.bistrooriental.de und über den Ticketservice www.ProTicket.de mit alle angeschlossenen Vorverkaufsstellen in Lüdenscheid, Meinerzhagen, Kierspe und umliegenden Städten. Ein Ticket kostet 19 Euro plus Vorverkaufsgebühr und 22 Euro an der Abendkasse.