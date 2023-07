Bedenkliche Posts in Klassenchats: So reagieren Lüdenscheider Gymnasien

Von: Torben Niecke

Teilen

Jugendliche teilen immer öfter bedenkliche Inhalte in den sozialen Netzwerken. Auch in den Lüdenscheider Schulen wird diese Entwicklung ernst genommen.

Lüdenscheid – Videos von Enthauptungen, schlimmsten Unfällen oder mit pornografischen Inhalten, aber auch Beleidigungen der übelsten Sorte. All diese strafrechtlich relevanten Inhalte sind im Internet leicht zu finden und zu verbreiten – auch für Jugendliche und Kinder.

Smartphones, Tablets und Laptops haben mittlerweile an fast allen Schulen Einzug gehalten. Die meisten Jugendlichen bekommen spätestens mit dem Wechsel auf die weiterführende Schule ihr erstes eigenes Handy.

Doch obwohl besonders das Smartphone schon lange aus dem Alltag kaum noch wegzudenken ist, ist das Thema Medienkompetenz auch bei Jugendlichen noch deutlich ausbaufähig.

Die meisten Jugendlichen bekommen spätestens mit dem Wechsel auf die weiterführende Schule ihr erstes eigenes Handy. © imageBROKER/Valentin Wolf/Imago

Immer öfter kommt es vor, dass in den Chatgruppen von Schulklassen, die eigentlich für den Austausch über den Unterricht oder zur Stärkung des Klassenverbands gegründet wurden, Inhalte gesendet werden, die dort nichts zu suchen haben.

Bedenkliche Posts in Klassenchats: Weitreichende Konsequenzen möglich

Die Rede ist von verfassungsfeindlichen, gewaltverherrlichenden oder pornografischen Inhalten. Teilweise sogar Kinderpornografie. Bereits der Besitz solcher Videos und Fotos ist strafbar, die Verbreitung eben solcher dementsprechend erst recht.

Auf Anfrage von come-on.de verweist die Polizei auf ihre Kampagne #denkenstattsenden. Wenn Jugendliche Inhalte von sexualisierter Gewalt versenden, geschehe dies oft unbedacht. Die Konsequenzen können jedoch sehr weitreichend sein.

Sollten die Medien aus dem heimischen WLAN heruntergeladen worden sein, könne es dazu kommen, dass nicht nur das eigene Smartphone, sondern auch die Geräte der anderen Familienmitglieder konfisziert werden.

Sollte man solche Inhalte auf das Handy gesendet bekommen, sollte man diese schleunigst melden. Auch Unwissen schütze in diesem Fall nicht vor der Strafe. Aus Gruppen auszutreten, die solche Inhalte regelmäßig verbreiten, sei eine ratsame Idee.

Auch im Amtsgericht Lüdenscheid wurden bereits Fälle von Verbreitung kinderpornografischer, gewaltverherrlichender und verfassungsfeindlicher Inhalte verhandelt.

Laut der stellvertretenden Direktorin Alexandra Bubenzer ließe sich jedoch keine verlässliche Aussage über die Anzahl und Entwicklung tätigen, da nicht statistisch erfasst werde, ob eine Straftat im Zusammenhang mit dem Schulbesuch begangen wurde. Ebenso wenig könne eine Einschätzung zu den Hintergründen gegeben werden.

Bedenkliche Posts in Klassenchats: So reagieren Lüdenscheider Gymnasien

Am Zeppelin-Gymnasium spielt das Thema Medienerziehung eine große Rolle. Laut Schulleiter René Jaques sei der Bereich informatische Bildung Teil des Kernlehrplans der Klassen fünf und sechs.

Weiterhin werde im schulinternen Curriculum in jedem Fach auch auf die Medienerziehung eingegangen. In der Ausbildung der Lehramtsanwärter müsse in mindestens einem Unterrichtsbesuch der sachgerechte Mediengebrauch nachgewiesen werden.

Immer wieder werde prophylaktisch der Umgang mit den modernen Medien problematisiert. In diesem Schuljahr habe man so zum Beispiel während eines Elterncafés dazu informiert.

In der Nachbarschule habe Medienkompetenz ebenfalls als wichtiger Unterrichtsinhalt Einzug in die Klassenräume gehalten, erklärt Michaela Knaupe, Schulleiterin des Geschwister-Scholl-Gymnasiums.

Wirklich schwerwiegende Fälle habe es noch nicht gegeben, aber die Schule verfüge über Notfallpläne, um zumindest Cybermobbing schnell und konsequent begegnen zu können.

Im Rahmen der Präventionsarbeit gebe es immer wieder Projekttage zum verantwortlichen Umgang mit Medien und sozialem Lernen, bei denen auch immer wieder externe Experten ihr Wissen einfließen lassen.

Am Bergstadt-Gymnasium kennt man die Problematiken, die durch Klassenchats entstehen können, auch. Wie Schulleiter Dieter Utsch erzählt, habe es gerade vor kurzen noch einen Fall gegeben, bei dem in einer Klassengruppe pornografische Inhalte verschickt worden sind.

In solchen Fällen werde gezielt mit den betroffenen Klassen gearbeitet. Sowohl in Einzelgesprächen als auch in den Klassen werde die Situation aufgearbeitet. Auch die Eltern der agierenden Schüler werden zu Gesprächen geladen.

Bedenkliche Inhalte in Klassenchats: Richtiger Umgang mit sozialen Netzwerken im Unterricht

Unabhängig von Einzelfällen werde bereits ab Klasse fünf begonnen, den Schülern den richtigen Umgang mit den sozialen Netzwerken zu zeigen, welche Seiten im Internet zur Recherche nützlich sind. Auch Themen wie Datenschutz und Recht am Bild sollen vermittelt werden.

Dies werde in der sechsten Klasse noch einmal vertieft. Auch hier sollen die Eltern durch Elternabende stets auf dem Stand der Dinge gehalten werden. In Klasse acht kriegen die Schüler Besuch eines Polizeibeamten der Kriminalprävention aus Iserlohn. Dieser kläre die Schüler über mögliche strafrechtliche Konsequenzen auf. „Der Besuch durch die Polizei ist immer sehr wirksam. Die Wirkung auf die Jugendliche ist immer beeindruckend“, resümiert Utsch.

Zukünftig will Utsch klare Kante zeigen. Das BGL verfüge bereits über einen schulinternen Messengerdienst. Dort sollen alle schulischen Angelegenheiten geklärt werden und eine Chatgruppe bei einem Messengerdienst sei eigentlich obsolet.

Zumal WhatsApp und Co. in der Regel erst ab 16 Jahren freigegeben sind und die meisten Schüler es somit gar nicht erst nutzen dürften. Deshalb werden die Schüler und Eltern darüber informiert, dass nur noch Verstöße im internen Messengerdienst von den Lehrkräften aufgearbeitet werden.

Sollten strafrechtlich relevante Themen in anderen Messengern bekannt werden, werde Anzeige erstattet.

Bedenkliche Inhalte in Klassenchats: Projekt Medienscouts NRW

Alle drei Gymnasien beteiligen sich überdies am Projekt Medienscouts NRW der Landesanstalt für Medien. Dieses zielt darauf ab, ausgewählte Schüler und Lehrkräfte so weit zu schulen, dass diese ihr erlerntes Wissen an andere Schüler weitergeben können und bei Fragen und Problemen ihren Mitschülern zur Seite stehen können.

Sebastian Schefe, stellvertretender Fachdienstleiter der Kinder- und Jugendförderung der Stadt Lüdenscheid, sieht in der Medienbildung auch einen integralen Teil des Erwachsenwerdens. „Die Kinder kriegen immer früher ihr erstes Smartphone. Umso wichtiger ist es, ihnen früh beizubringen, wie man sich sicher in den sozialen Netzwerken bewegt.“

Mit Workshops an Schulen versuche er dies umzusetzen. „Anders als die Polizei, die mit erhobenem Finger sagt: Du, du, du!, frage ich eher: Weißt du überhaupt, welche Konsequenzen dein Handeln haben kann?“, erklärt Schefe seinen Ansatz.

Besonders wichtig sei es, ein gesundes Klassenklima zu schaffen. Wenn es unter den Schülern einen guten Zusammenhalt gebe, würde es deutlich weniger zu Mobbing und dementsprechend auch Cybermobbing kommen. Auch die Verbreitung von problematischen Inhalten könne so oft vermieden werden.

„Meistens schaukeln sich die Jugendlichen in den Chatgruppen gegenseitig hoch“, weiß auch Anna Katrin Schwabeland-Tuschy von der Beratungsstelle für Familien- und Schulpsychologie in Lüdenscheid. Wenn dort bereits aus der Schülerschaft selber eingegriffen werde, könne eine Eskalation oft vermieden werden.

„Vor allem jugendliche Jungs denken oft nicht nach, sondern handeln sehr impulsiv“, erklärt Schefe weiter. Er betone immer wieder, dass es in vielen Fällen reiche, vor dem Abschicken einer Nachricht einmal nachzudenken und sich klar zu werden, was überhaupt der Inhalt der Nachricht ist, die sie gerade versenden wollen.

Ein weiterer wichtiger Schritt sei, den Kindern die richtigen Sicherheitseinstellungen einzurichten. Die Verantwortung der Eltern sei es, sich mit dem zu beschäftigen, was ihre Kinder machen. Es sei zwar teilweise schwer, Apps wie TikTok, Instagram und Co. zu verstehen, wenn es vorher keine Berührungspunkte gab.

„Dann ist es immer eine gute Idee, sich die Apps von den Kindern selbst erklären zu lassen. Sie sind immerhin die Experten“, rät Schefe. Es ginge nicht darum, die Kinder zu kontrollieren, sondern ein Vertrauensverhältnis zu etablieren, Interesse zu zeigen, damit sich die Schüler nicht abkapseln.

In vielen NRW-Städten werden Schulen sogar immer häufiger zum Tatort. Kinder werden geschlagen, erpresst und beraubt. Besonders eine Region ist stark betroffen.