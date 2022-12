Bedarfsrechnung: Klinikum braucht mehr als 150 Millionen Euro für Sanierungen bis 2033

Von: Olaf Moos

Ein zeitgemäßer Brandschutz und Sanierungen sollen auf allen Stationen realisiert werden. © Cedric Nougrigat

Auf das Klinikum Hellersen kommen in den nächsten Jahren umfangreiche Baumaßnahmen zu, mit denen der Brandschutz in dem 1986 eröffneten Krankenhaus langfristig sichergestellt werden soll.

Lüdenscheid - Dem Kreistag lag dazu am Donnerstagabend eine Beschlussvorlage zur Abstimmung vor, in der von einer Gesamtinvestition bis zum Jahr 2032 in Höhe von etwa 73,6 Millionen Euro die Rede ist.

Wesentliche Punkte des Brandschutzkonzeptes, das ein externer Sachverständiger geprüft und die Bauaufsicht der Stadt Lüdenscheid im August 2021 genehmigt hat, betreffen die Stationsbereiche im ersten bis fünften Obergeschoss des sogenannten Haupthauses des Klinikums. Die Bauarbeiten sollen auf Vorschlag der Kreisverwaltung auf allen betroffenen Stationen parallel laufen, um spätere Stationsschließungen für teilweise identische bauliche Eingriffe zu vermeiden.



Weiter heißt es in dem Papier: „Eine Sanierungsnotwendigkeit besteht ohnehin, da bis auf Renovierungsmaßnahmen der Zustand größtenteils dem Jahr der Inbetriebnahme 1986 entspricht.“



Verhandlungen, Bauanträge und Klage beim Verwaltungsgericht Am 12. Dezember 2019 wurde erstmals öffentlich bekannt, dass bauliche Mängel im Klinikum Hellersen so gravierend sind, dass ein ausreichender Brandschutz nicht gewährleistet ist. Nach Auflagen durch den städtischen Fachdienst Bauordnung richtete das Klinikum eine Brandsicherheitswache mit zwölf Feuerwehrkräften ein, die an sieben Wochentagen rund um die Uhr tätig wurde.

Gleichzeitig erhob die Klinik-Leitung beim Verwaltungsgericht Arnsberg Klage gegen die Stadt, um die Verfügung einer monatlich 200 000 Euro teuren „Hausfeuerwehr“ abzuwenden. Auch gegen die Ablehnung bereits eingereichter Bauanträge ging das Klinikum juristisch vor.

Nach langen Verhandlungen zwischen Stadt und Klinikum über Art, Umfang und Zeitrahmen der Ertüchtigung des Brandschutzes erteilte das Bauordnungsamt der Klinik-Geschäftsführung im August 2021 die Baugenehmigung. Zuvor hatten sich die Behörde und die GmbH auf die Bestellung eines Prüfsachverständigen geeinigt.

Der Plan ist, sämtliche Stationsflure zu sanieren und alle Anschlüsse der vorhandenen Wände an die Rohdecken herzustellen. Das war eine der zentralen Forderungen, die die städtischen Brandschutzexperten erhoben hatten. Unter anderem diesen Bauantrag hatte die Klinikleitung bereits im Februar 2016 an die Stadt gerichtet. „Dieser wurde aber seitens der Stadt nicht genehmigt, und es wurden immer wieder Nachforderungen zum erstellten Brandschutzkonzept gestellt“, so Kreiskämmerer Kai Elsweier.

Die Baugenehmigung aus dem Rathaus macht nun den Weg frei für eine Reihe aufwendiger Bauarbeiten. So sollen die „Brandlasten in den Decken“ reduziert und umfangreiche Maßnahmen an der Lüftungsanlage vorgenommen werden. Außerdem seien Brandschutztüren zu erneuern, eine Trennung der Stationen in jeweils zwei Brandschutzabschnitte herzustellen und Aufzugsvorräume zu bauen. In den Untergeschossen und im Erdgeschoss müssen laut Elsweier die vorhandene Löschanlage auf weitere Bereiche erweitert sowie Flurbereiche, Decken und Aufzugsräume ertüchtigt werden. Die Projektplanung erstreckt sich auf einen Zeitraum von zehn Jahren.



Eine weitere Mammutaufgabe stellen die Maßnahmen zur grundlegenden Sanierung der Stationen des Klinikums dar. Die Planungen für eine sogenannte Musterstation sind laut Kreisverwaltung abgeschlossen. Demnach belaufen sich die Gesamtkosten, inklusive Umsetzung des Brandschutzkonzepts in dem Krankenhaus, auf geschätzte 153 Millionen Euro.

Die Liquiditäts-, Ertrags- und Eigenkapitalsituation der Märkischen Kliniken ist nach Angaben des Kreiskämmerers „angespannt“. Die GmbH könne die Ausgaben „nicht aus eigener Kraft stemmen“. Deshalb soll der Kreis als Gesellschafter des Klinikums Mittel zur Verfügung stellen.