Bedarf da für AG Barrierefreiheit

Interessenvertretung für Menschen mit Behinderungen

+ © Kornau Das taktile Leitsystem fürs Rathaus ist auf einem guten Weg. Erforderlich ist aber ein Gesamtkonzept fürs ganze Haus. © Kornau

Lüdenscheid - Es wird wieder heller in der Stadt: „Der STL ist dran“, versprach Petra Noack vom Fachdienst Rat und Bürgermeiste am Donnerstag vor der Interessenvertretung von Menschen mit Behinderungen. Die hatten in einer früheren Sitzung dunkle Ecken in der Innenstadt kritisiert. Einige Leuchten rund um den Rathausplatz seien ausgefallen, erläuterte Petra Noack. Das Licht aus dem Ratssaal sei keine verlässliche Platzbeleuchtung, denn: „Wenn keine Sitzung ist, bleibt’s halt dunkel.“ Aber auch die Leuchtstreifen würden im Zuge des STL-Einsatzes wieder komplett funktionsfähig gemacht, sagte sie. Zumindest eine Grundhelligkeit in dem Bereich soll dann wieder gewährleistet sein.