Beatsteaks beim Bautz: Erfolgreiche Rockband mit Live-Qualitäten

Von: Fabian Paffendorf

Die Beatsteaks bringen seit nunmehr 28 Jahren das Publikum vor der Bühne zum Tanzen. © Steffen Thalemann

Die Beatsteaks aus Berlin sind beim Bautz-Festival der Headliner auf der Main Stage am Freitagabend. Ihre Live-Qualitäten sind unumstritten.

Lüdenscheid – Mit den Beatsteaks aus Berlin beschließen am Bautz-Freitag das Programm auf der Main Stage Musiker, denen ganz besondere Live-Fähigkeiten attestiert werden. Nicht nur vom Publikum, sondern auch von prominenten Kollegen aus dem Rock- und Popbetrieb. Und so sang schon Farin Urlaub von Die Ärzte im Song „Unrockbar“ dereinst: „Wie kannst du bei den Beatsteaks ruhig sitzen bleiben, wenn dir doch Schlagersänger Tränen in die Augen treiben.“ Allein das lässt wohl auch auf einen qualitativ herausragenden Bautz-Headliner schließen. Beim Lüdenscheider Stadtmarketing ist hinsichtlich der Band dann auch die Rede von „einer kleinen Punk-Attraktion, die sich zu einer der größten Rockbands Deutschlands entwickelt“ habe.

Und weiter: „Nach unzähligen Tourneen im In- und Ausland, Auftritten auf Europas größten Festivals und mehreren Goldalben sind die Beatsteaks heute eine der beliebtesten und erfolgreichsten Rockbands der Republik. Beatsteaks live, das bedeutet Ekstase, Loslösung, Durchdrehen, gemeinsam feiern, kollektive Raserei. Nach einer so mitreißenden Live-Band muss man in diesen Tagen lange suchen.“ Ein Ruf wie ein Donnerhall geht den Beatsteaks also voraus, wenn die Rede von den Live-Qualitäten der Mannen ist.

Durchbruch mit 2004er Album „Smack Smash“

Arnim Teutoburg-Weiß (Gesang, Gitarre), Bernd Kurtzke (Gitarre), Peter Baumann( Gitarre, Keyboard und Gesang), Thomas Götz (Keyboard und Drums), Torsten Scholz (Bass) und Dennis Kern (Melodienschlagzeug) bilden heute die Band, die sich 1995 in Berlin gründete. Dem bekannten amerikanischen Punklabel Epitaph Records gefiel das Beatsteaks-Debütalbum „48/49“ gar so gut, dass der nachfolgende Longplayer namens „Launched“ 1999 dort erschien.

Der Nachfolger „Living Targets“ bereiteten 2002 den Boden für den Durchbruch in Deutschland. Den schafften die Berliner im Jahre 2004 mit dem vierten Album „Smack Smash“ endgültig. Weitere Longplayer wie „Limbo Messiah“, „Boombox“, das schlicht „Beatsteaks“ betitelte 2014er-Album und „Yours“ (2017) stiegen bei Erscheinen an der Spitze der Verkaufscharts in Deutschland ein. 2020 gab es auf der „In The Presence Of“-EP auch gleich noch einmal Coversongs satt zu hören. Unter anderem interpretierten die Beatsteaks darauf Songs von L7 oder Leslie Gore.

Die Berliner spielen im 28. Jahr ihres Bestehens längst nicht mehr den schnörkellosen Punk mit englischen Texten, der in den ersten Jahren der Bandhistorie den Sound bestimmte. Die Formation von heute macht nunmehr mitreißende Rockmusik mit Pop-Appeal, die sich gegen eine schlichte Einordnung in Genre-Schubladen sträubt. Den normalerweise immensen Bewegungsradius, den Arnim Teutoburg Weiß auf der Bühne benötigt, wird laut Mitteilung der LSM aber beim Bautz wahrscheinlich deutlich kleiner ausfallen als gewohnt: Die charismatische Stimmungskanone der Beatsteaks, habe sich eine Verletzung am Sprunggelenk zugezogen. Deswegen werde er die Festival-Saison auf der Bühne wohl auf einem Hocker sitzend abschließen müssen, teilt das Stadtmarketing mit.

Nach Lüdenscheid sollten sie schon lange kommen

Ganz nebenher weist die Band noch einen kleinen Lüdenscheidbezug auf. Anfang der 2000er-Jahre spielte mehrfach die Berliner Formation „Drei Flaschen in’na Plastiktüte“ Konzerte in Lüdenscheid. Weil diese sich in Kreuzberg den Proberaum mit den Beatsteaks teilten, gab es auch Bestrebungen, einen Auftritt der Formation um Arnim Teutoburg-Weiß in Lüdenscheid zu organisieren – im Kulturhauspark. Während der Planungen für den Konzerttag wechselte allerdings überraschend der Veranstalter. So fand im August 2003 ein Konzert statt. Nur, dass da anstatt der Beatsteaks eine heute längst vergessene Band namens „MyBalloon“ auftrat. Der Bautz-Auftritt der Beatsteaks ist also auch irgendwie ein Nachholtermin – nur eben mit exakt 20 Jahren Verspätung.