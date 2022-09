BBS Kozalla Betonbohr- u. Sägetechnik seit über 10 Jahren Fachmann in Lüdenscheid

Teilen

Kernbohrungen in Beton und Mauerwerk von 20 bis 500 Millimetern Durchmesser sind das Spezialgebiet der Firma BBS Kozalla. © BBS Kozalla Betonbohr- u. Sägetechnik

Seit über zehn Jahren bietet die Firma BBS Kozalla mittlerweile ihre Dienste in der Betonbohr- und Sägetechnik-Branche an. Bei vielen Unternehmen aber auch privaten Kunden hat sich das Unternehmen bereits über Lüdenscheid hinaus einen Namen gemacht.

Kernbohrungen in Beton und Mauerwerk von 20 bis 500 Millimetern Durchmesser, Wand- und Deckendurchbrüche, und das Sägen mit Diamantwerkzeugen in Stahlbeton und Mauerwerk mit Wandsäge, Fugenschneider oder Freihandsäge gehören, ebenso wie Abbruch- und Entkernungsarbeiten, zum Fachgebiet von BBS Kozalla.

So nobel sich die Arbeit mit diamantbesetzten Werkzeugen anhört, so aufwendig und bodenständig ist sie in Wirklichkeit. Ein Sägeblatt mit einem Durchmesser von 120 Zentimetern kann schon um die 1.000 Euro kosten. „Manchmal kommt es vor, dass es nach nur einem Schnitt schon zur Hälfte abgenutzt ist“, weiß Firmeninhaber Gregor Kozalla. Besonders das Durchtrennen von stabilen Stahlbetonwänden nagt schnell an der Substanz von Mensch und Material. Auch wenn sich die ferngesteuerte Säge innerhalb einiger Minuten durch das Mauerwerk frisst, nimmt der fachgerechte Aufbau von Führungsschienen und der benötigten Maschinen mehrere Stunden Zeit in Anspruch.

Beim Schneiden von Wänden kommt die sogenannte Wandsäge zum Einsatz. Während andere Geräte, die vertikal in horizontale Bauteile einschneiden, keine spezielle Führung benötigen, läuft bei der Wandsäge der Sägekopf beziehungsweise Sägeschlitten auf zuvor angedübelten oder mittels Vakuum angesaugten Schienen, die sich beliebig verlängern lassen. Mit der Wandsäge sind Schnitte in jeder Lage, auch über Kopf, möglich.

Mit den Diamantfugenschneidern sind die Profis von BBS Kozalla in der Lage, Fundamentausschnitte in Stahlbeton-Bodenplatten vorzunehmen, Bodenkanäle in Stahlbetonsohlen für Rohr- und Kabelverlegungen herzustellen oder auch Fahrbahnbeläge zu schneiden aus Asphalt und Stahlbeton. Der Elektrofugenschneider schafft dabei eine Schnitttiefe von bis zu 32 Zentimetern.

BBS Kozalla Betonbohr- u. Sägetechnik bei der Arbeit Fotostrecke ansehen

Bei allen Tätigkeiten hat sauberes Arbeiten für den Firmenchef und seinen drei Angestellten eine hohe Priorität. Nicht nur die exakte Ausführung der erforderlichen Arbeiten sind sehr wichtig, sondern auch das Hinterlassen einer sauberen Baustelle. „Wir kommen auch immer mal wieder in ein fertiges Haus und möchten den Kunden dann keinen Dreck hinterlassen“, sagt Gregor Kozalla. Bereits beim Schneiden wird der Staub mit Wasser gebunden, damit möglichst wenige Verunreinigungen entstehen. Aber auch im Rohbau und anderen großen Baustellen wird viel Wert auf sauberes Arbeiten gelegt.

Eine weitere Spezialität der Firma sind erschütterungsfreie Kernbohrungen. Angewendet werden sie für die Rohrverlegung bei Heizungs- und Sanitärinstallationen, für Elektroanschlüsse oder auch für Probebohrungen bei statischen Untersuchungen der Bausubstanz.

Aufträge erhält die Firma BBS Kozalla nicht nur aus dem näheren Umkreis. Die Qualität der Arbeit hat sich mittlerweile herumgesprochen: „Unter anderem sind wir für einen Fertigkeller-Produzenten in Frankfurt tätig oder einem Anbieter von Fertighäusern in Düsseldorf“, sagt der Geschäftsführer.

Das kostenintensive Inventar wird kontinuierlich aufgestockt. Kürzlich wurde ein neuer Bagger gekauft, ein zweiter steht noch auf der Einkaufsliste. „Damit wir unabhängiger sind, wenn zum Beispiel Bohrungen an der Hausfassade vorgenommen werden müssen“, erklärt Gregor Kozalla.

War die Firma anfangs noch an der Schützenstraße ansässig, ist sie nun an der Hüttemeisterstraße 2 in Lüdenscheid zu finden.

Kontaktdaten: BBS Kozalla Betonbohr - u. Sägetechnik

Gregor Kozalla

Hüttemeisterstr. 2

58511 Lüdenscheid

Mobil: 0151 5696 3365 Besuchen Sie auch unsere Website www.bbs-kozalla.de