Bauingenieurin als wichtige Zeugin

Chef aus Lüdenscheid soll Arbeiter bar bezahlt haben - mit 70.000 Euro am Flughafen gestoppt

Von: Thomas Krumm

Finanzielle Not soll offenbar nicht das Motiv des angeklagten Bauunternehmers gewesen sein. Am Flughafen soll er mit einem Bargeldbetrag zwischen 70 000 und 80 000 Euro gestoppt worden sein. © Jens Büttner/dpa

Im Prozess gegen einen 50-jährigen Bauunternehmer aus Lüdenscheid, dem Sozialabgabenbetrug in Millionenhöhe vorgeworfen wird, hat eine Steuerfahnderin erste Einblicke in die Ermittlungsergebnisse gegeben.

Hagen – Dabei nannte sie eine ganze Reihe von Indizien, die dafür sprechen, dass der Angeklagte die Dienste von sogenannten Servicefirmen in Anspruch nahm, die Gefälligkeitsrechnungen ausstellen und nach deren Bezahlung 85 bis 90 Prozent der Rechnungsbeträge in bar an den angeblichen Auftraggeber zurückgeben. Zehn bis 15 Prozent der Rechnungssumme sind offenbar eine übliche Provision für die Erstellung der Rechnungen. Der Bauunternehmer, der solche „Dienstleistungen“ in Anspruch nimmt, hat dadurch Schwarzgeld, das er zur Bezahlung seiner Mitarbeiter nutzen kann. Manche beziehen auch ein kleines reguläres Gehalt, das durch Schwarzgeldzahlungen aufgestockt wird. Dieses Vorgehen hat den Vorteil, dass die Mitarbeiter krankenversichert sind.

Die Zeugin benannte die Indizien, die im vorliegenden Fall auf die Inanspruchnahme von Servicefirmen hindeuten: „Leute, die vom Hausverwalter nie gesichtet worden und unbekannt in ihr Heimatland verzogen sind“ sowie „Rechnungen mit Rechtschreib- und Formatierungsfehlern“. Auch „pauschale Leistungsbeschreibungen“ und bestimmte Kontobewegungen seien verdächtig. Bestimmte Bauaufträge seien „scheinbar vollumfänglich an Subunternehmer vergeben worden“. Doch sie hatten zu wenige Mitarbeiter, um diese abzuarbeiten. Und es stelle sich die Frage, warum der Angeklagte bei bestimmten Aufträgen Arbeitnehmer beschäftigte, „wenn der Auftrag doch (angeblich) komplett an einen Subunternehmer abgegeben wurde?“



Die Kammer hat noch zahlreiche Verhandlungstage, um das Geflecht seiner eigenen drei Firmen und diverser Schein- und Servicefirmen aufzuklären.



Bauingenieurin als wichtige Zeugin

Eine von ihm beschäftigte Bauingenieurin, gegen die zunächst auch ermittelt wurde, spielt offenbar eine wichtige Rolle bei der Aufklärung der Taten. Sie habe lange Zeit nichts gewusst von den illegalen Machenschaften ihres Chefs, versicherte sie den Ermittlern bei ihren Vernehmungen. Der Angeklagte habe befürchtet, sie könne „einiges erzählen“ und sie deshalb bedroht. Erst als er sie aufgefordert habe, die Behörden zu belügen, habe sie verstanden, dass es um Schwarzarbeit ging. Nur einmal habe sie mitbekommen, wie er Mitarbeiter „alleine ins Bauzelt gerufen“ habe. Bei einem von ihnen habe sie gesehen, dass er mit Geld wieder raus gekommen sei.

Dass der 50-Jährige möglicherweise nicht aus wirtschaftlicher Not kriminell wurde, machen Hinweise auf erhebliche Vermögenswerte in der Türkei deutlich. Er soll dort „viele Häuser und Grundstücke“ sowie ein Hotel besitzen. Wie es dazu gekommen sein könnte, macht ein Vorfall am Flughafen Frankfurt deutlich. Dort soll er mit einem Bargeldbetrag zwischen 70 000 und 80 000 Euro gestoppt worden sein. Der Prozess wird am 22. November fortgesetzt.