Bautz 2022: Neun Landschaftsgärtner für die Bautz-Stadt

Von: Fabian Paffendorf

Das Nattenberg-Stadion wird fürs Bautz-Festival fit gemacht. Erste Zelte, Hütten und Treppenaufstiege stehen schon, aber bevor der Aufbau weiter voranschreiten kann, bereiten die Garten- und Landschaftsbauer der Lüdenscheider Firma Kemper das Areal dafür entsprechend vor. © Paffendorf, Fabian

Der Aufbau des Bautz-Festivals geht in die heiße Phase. Bis am Freitag die ersten Festival-Gäste zum Stadiongelände am Nattenberg pilgern, müssen Bühnen, Treppen, Büdchen, Bauzaun und Zeltstadt stehen.

Lüdenscheid – Allerdings gibt es noch mehr – vieles, was den Besuchern vielleicht kaum sofort ins Auge springen wird – was an Vorarbeit auf dem Gelände geleistet werden muss. „Für gewöhnlich kriegt das wohl kaum einer mit, was wir hier in den vergangenen vier Wochen an Arbeit hatten“, sagt Dennis Kemper.

Der Garten- und Landschaftsbauer und sein neunköpfiges Team besorgen die entsprechenden Vorarbeiten, damit eben all das überhaupt entstehen kann, was den Festival-Fans letztlich final als Bautz-Städtchen auf dem Areal dann begegnen wird. „Einfach aufbauen geht natürlich nicht, da muss erst Platz für geschaffen werden“, erklärt Dennis Kemper mit Blick auf die „Alma De Mallorca“. Damit die neue, überdachte Bühne überhaupt einen Platz finden konnte, mussten die Landschaftsbauer selbigen erst einmal schaffen. „Das kleine Stück Wald, das wir dafür beseitigen mussten, war eh schon kaputt“, erklärt Kemper. Also habe man die Bäume geschlagen und auf der so freigewordenen Fläche das Erdreich ausgekoffert, mit Kies aufgefüllt und als Oberschicht Holzhackschnitzel aufgeschüttet.



Rettungswege wurden verbreitert

Überdies wurden aus dem geschlagenen Holz noch urige Bänke angefertigt, die nun als Sitzgelegenheiten rund um die Stage aufgestellt worden sind. Gute zwei Tage lang hätten die Arbeiten gedauert, wie Kemper sagt. Die „Alma De Mallorca“ stellt nur eine von vielen Baustellen für die Landschaftsbauer auf dem weitläufigen Areal am Nattenberg dar. Zu den Dingen, an denen gearbeitet wird und die „man nicht sieht“, gehört zum Beispiel auch die Verbreiterung und Vorbereitung der Rettungswege. An anderer Stelle wiederum sind Kleinbagger notwendig, um den Boden rund ums Stadion herum so zu ebnen, dass folgend die Gerüstbauer ihre Treppenelemente sicher aufbauen können. „Da ist schon Maßarbeit gefragt, damit die Statik für die Aufbauten gewährleistet ist“, erklärt Kemper.

Gebuddelt, gebaggert, geebnet und aufgeschüttet wird noch bis kurz vor Festivalbeginn, wie der Chef des Lüdenscheider Unternehmens bestätigt. „Neben den Sachen, die eh auf dem Plan stehen, kommen da auch auf Zuruf kleinere Arbeiten zu, die noch gemacht werden müssen“, sagt er. Zum Start in die letzte Arbeitswoche vor dem Festival war aber zunächst Warten angesagt – auf die Spedition, die mit drei 40-Tonnern die rund 2500 Meter Bauzaun fürs Festival anlieferte. Wenn das Festival startet, dann haben Kemper und seine Jungs insgesamt 100 Tonnen Kies und 50 Kubikmeter Hackschnitzel verschüttet – „das ist halt der ganz normale Wahnsinn bei uns!“ Und der geht nach dem Bautz dann am Montagmorgen noch rund eine Woche für den Abbau weiter.