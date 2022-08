 Bautz: Rock-Band Pabst trifft den Zeitgeist

+ © LSM/Bautz Pabst wird beim Bautz am Freitag auf der Main Stage auftreten. © LSM/Bautz

Mit Pabst ist eine von Deutschlands wohl bekanntesten Indie-Rock-Bands beim Bautz dabei.

Lüdenscheid – A Band. Kinda Nice. Please check out. Wem diese Worte etwas sagen, dem ist sicherlich auch Pabst ein Begriff. Denn dabei handelt es sich nicht um eine falsche Schreibweise des Oberhauptes der katholischen Kirche, sondern um eine von Deutschlands bekanntesten Indie-Rock-Bands. Nach ihrer Gründung 2016 hat sich Pabst mit ausschließlich englischsprachigen Texten schnell einen Namen bei Fans gitarrenlastiger Musik gemacht. Ihr Debütalbum Chlorine im Sommer 2016 wurde in den Medien für seinen internationalen Sound gelobt, 2020 legte Pabst mit Deuce ex Machina nach. Auf dem Bautz wollen sie nun am Freitag auf der Main Stage mit ihrem neuen Album „Crushed by the Weight of the World” das Publikum begeistern.



„In den zwölf neuen Tracks gibt es viel zu Nicken – manchmal wegen des Texts, manchmal wegen der Musik, meistens wegen beidem“, heißt es vonseiten der Organisatoren. Denn die Indie-Rock-Band versuche mit ihren Songs, die Melancholie der Gegenwart einzufangen, ohne dabei zu pathetisch zu werden – Anklänge auf bekannte Rock-Ikonen der 90er und beginnenden 2000er Jahre seien dabei unüberhörbar.



+ Die Indie-Rock-Band Pabst. © Roberto Brundo

„Crushed by the Weight of the World ist Ausdruck des Gefühls, das die Generation zwischen Millennial und Gen Z vielleicht prägen wird: die ohnmächtige Wut, die entsteht, wenn man dabei zusehen muss, wie die Zeit, die die beste des Lebens sein sollte, wie Sand zwischen den Händen zerrinnt“, fassen es die Organisatoren zusammen. Ob diese textliche und musikalische Tiefgründigkeit beim Verfassen der Texte eine Rolle gespielt habe, sei hingegen zu bezweifeln: „Das gelingt wohl nur, wenn man es gar nicht erst versucht.“



Eines ist für die Veranstalter dafür umso klarer: „Sie sind nicht nur klanglich wie visuell beeindruckend, sondern in allem, was sie sind, nahbar und – verzeiht die Wortwahl – relatable.“